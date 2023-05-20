Napoli başkanından Spalletti'nin kovulacağı haberlerine net yanıt: "Özgürlük iyiliktir"

Napoli Başkanı De Laurentiis, özgürlüğün paha biçilmez bir özgürlük olduğunu söylerken Spalletti'nin ayrılıcağı iddiaları güçlendi.

Napoli, Spalletti yönetiminde şampiyon oldu

Ancak Spalletti'nin takımdan ayrılacağı iddia ediliyor

Napoli başkanı özgürlüğün iyilik olduğunu söylüyor

NE OLDU? Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, takımı 33 yılın ardından Serie A şampiyonu yapan Spalletti'nin kulüpten ayrılacağı iddialarına yanıt verdi.

NE SÖYLENDİ? Napoli Başkanı De Laurentiis şunları söyledi: "Spalletti bir şampiyon ve şampiyonların, kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecekleri alanı bulmaları gerekiyor. O, bizimle birlikte bunu buldu ve her şey yolunda gitti. Napoli'de devam etse daha mı iyi olur? Şüphesiz. Fakat özgürlük, ölçülemez ve paha biçilemez bir iyiliktir. Kimsenin kanatlarını kırmamalıyız. Kimsenin bana yapmaması gerektiği gibi. Önemli olan, sana bir şeyler verenlere ve senden bir şeyler alanlara minnettar kalmaktır."