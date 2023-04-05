Serie A'da şampiyonluğa koşan İtalyan ekibin başkanı, astronomik teklifi elinin tersiyle geri çevirdi.

NE OLDU? Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Sole 24 Ore tarafından düzenlenen 'Birleşme ve Devralma Zirvesi 2023'te çeşitli konularda düşüncelerini dile getirdi.

Örneğin, İtalya'daki stadyum sahipliğindeki zorluklar, Napoli takımı, Avrupa'nın ilk beş ligi arasındaki farklar ve İtalya futbolu hakkında konuştu.

Ülkedeki çeşitli meselelerle ilgili endişelerini dile getirirken Napoli için aldığı astronomik teklifi açıkladı ve bir de itirafta bulundu.

NE DEDİLER: Aurelio De Laurentiis, "İtalya'da İngiltere'ye kıyasla ışık yılı gerideyiz, ama aynı zamanda İspanya ve Almanya'ya kıyasla da geride bulunuyoruz.

"Dünyanın en güzel ülkesiyiz, ama maalesef aynı zamanda Mafya, Camorra ve Ndrangheta yüzünden en şiddetli ülkeyiz ve bu durum, bize yardımcı olmuyor.

"Bizi kim koruyor? Yıkılması için stadyumları mı yapmamız gerekiyor? Buna bir son vermeliyiz.

"Belediyeler stadyumlara para koymuyorlar. Onları gerçekten yatırımı garanti edecek kulüplere bir şeyler veriyorlar.

"Bir yıl önce Napoli için bana 2,5 milyar Euro teklif ettiklerinde kendime sordum. Onlara ihtiyacım var mı? Napoli kökenliyim, ama İngiltere'de de bir kulüp almalıydım."

BÜYÜK RESİM: Mevcut başkan, Napoli'ye olan sevgisini ve kulübü satın alırken ailesinin tavsiyelerine nasıl karşı çıktığını da ifade etti.

"Napoli bizim ailemizin bir parçası gibi, bıkana kadar vazgeçmek için bir sebep göremiyorum.

"Beş yıl önce, kulübü ben almadan önce beni dava eden Ferlaino'ya 125 milyar Euro teklif etmiştim.

"Santo Domingo'dan Gaucci, Napoli'yi almamı söyledi. Ben, ailemin karşı çıkmasına rağmen kulübü aldım.

"Luigi bana futbolla hiçbir ilgimin olmadığını, ama inanırsam ve iradem varsa başka bir alanda başarılı olabileceğimi bile söyledi."

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SIRADA NE VAR? Napoli şu ana kadar Serie A'da şampiyonluğa ilerliyor ve ikinci sıradaki Lazio'nun 16 puan önündeler.

Luciano Spalletti'nin ekibi, Victor Osimhen ve Kvicha Kvaratshkhelia'nın hücum liderliğindeki bu sezon Avrupa'nın en heyecan verici takımlarından biri oldu.

Bu sezon Serie A'da başarıyla ilerleyen Napoli, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için de mücadele ederken UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bir başka İtalyan takımı AC Milan ile karşılaşacaklar.