SSC Napoli - Arsenal: Maç detayları

Şampiyonlar Ligi - Hafta 1 9 Eyl 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

SSC Napoli ile Arsenal, 9 Eylül 2026'da saat 19.00 GMT'de (EST 15.00 / BST 20.00 / SAST 21.00) karşı karşıya gelecek.

Napoli ışıkları altında Avrupa devleri kapışması

SSC Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması serüvenine İngiliz devi Arsenal'ı Stadio Diego Armando Maradona'da ağırlayarak başlayacak. Hafta sonunda yaşanan yürek burkan iç saha yenilgisinin ardından Partenopei, coşkulu taraftar desteğini kullanarak yeniden toparlanmayı ve erken dönemde kritik puanlar almayı hedefliyor. Arsenal için ise kusursuz lig performansıyla İtalya'ya gitmek, ilk düdükten itibaren kendisini grubun iddialı ekiplerinden biri olarak kabul ettirmek adına altın bir fırsat sunuyor.

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Partenopei'nin San Siro'daki geç dramı

SSC Napoli, Serie A'da 3. maç gününde (5 Eylül) Inter'e deplasmanda 3-2 dramatik şekilde kaybettikten sonra çarşamba gecesine savunmadaki çatlakları onarma hedefiyle çıkıyor. İlk yarının golsüz geçmesinin ardından Matteo Politano ve Rasmus Højlund, ikinci yarının başında attıkları gollerle Napoli'yi 2-0'lık net bir üstünlüğe taşıdı. Ancak Inter, Lautaro Martínez'in 90. dakikadaki galibiyet golüyle tamamlanan üç cevapsız golle karşılık verdi ve Massimiliano Allegri'nin ekibini puansız bırakırken yeniden yapısal dengeyi bulma isteğini artırdı.

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Havertz ve Ødegaard, Arsenal'ın derbi geri dönüşüne öncülük etti

Arsenal, Premier League'de 3. maç gününde (6 Eylül) Emirates Stadium'da Londra rakibi Chelsea'yi 2-1 yenerek aldığı heyecan verici galibiyetin ardından en yüksek moralle Napoli'ye gidiyor. İkinci dakikada golü yiyen Mikel Arteta'nın ekibi, Kai Havertz'in eşitliği sağlamasının ardından kaptan Martin Ødegaard'ın devre arasından kısa süre sonra attığı galibiyet golüyle geri döndü. Bu galibiyet, Arsenal'ın iç sahadaki kusursuz başlangıcını üst üste üç zafere çıkarırken, zorlu Avrupa geceleri için gereken direnci ve taktik olgunluğu da ortaya koyuyor.

Stadio Diego Armando Maradona'da dengeler: Yüksek baskılı Avrupa testi

Bu iki takım arasındaki karşılaşmalar, Napoli'nin doğrudan hücum geçişlerine dayalı düzeninin Arsenal'ın metodik topa sahip olma kontrolüne meydan okuduğu zıt taktik anlayışlara sahne oluyor. Rasmus Højlund ile Gabriel Magalhães arasındaki fiziksel mücadele başlıca odak noktalarından biri olacakken, Arsenal orta saha ikilisi Declan Rice ile Martin Ødegaard tempoyu Stanislav Lobotka'ya karşı belirlemeye çalışacak. Genişletilmiş Şampiyonlar Ligi formatında ilerlemeyi küçük detaylar belirlerken, çarşamba günkü kapışma ilk düdükten itibaren yoğun bir drama vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Massimiliano Allegri bu maçta Napoli'nin başında olacak, ancak şu aşamada doğrulanmış herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor ve muhtemel bir ilk 11 de açıklanmadı. Kulüp resmi kadro haberlerini paylaştıkça güncellemeler maç saatine daha yakın eklenecek.

Mikel Arteta da Arsenal kadrosunu, şu anda benzer şekilde sınırlı doğrulanmış bilgiler eşliğinde belirliyor. Resmi olarak listelenen herhangi bir sakatlık ya da ceza yok ve tahmini bir ilk 11 de yayımlanmadı. Maç öncesinde daha fazla takım haberi bekleniyor.

Form durumu

Napoli bu maça son beş karşılaşmasında aldığı G-G-B-G-M'lik performansla geliyor, ancak bu galibiyetlerden ikisi sezon öncesi hazırlık maçlarında geldi. En son sonucu, 30 Ağustos'ta Serie A'da Como'ya karşı sahasında aldığı 1-2'lik yenilgiydi; bu mağlubiyet, bir önceki hafta Genoa deplasmanında elde edilen olumlu 2-0'lık galibiyetin ardından geldi. Bu beş maçta Napoli 12 gol attı ve yedi gol yedi; hücum üretkenliği açısından en dikkat çekici sonuç ise sezon öncesinde Aris Thessaloniki karşısında alınan 6-2'lik galibiyetti.

Arsenal, tüm kulvarlarda beşte beş galibiyetle geliyor. Son sonucu, 31 Ağustos'ta Premier League'de Aston Villa deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetti ve sezon başladığından bu yana puan kaybetmedi. Arsenal bu beş maçta 10 gol attı ve sadece bir gol yedi, süreç boyunca güçlü bir savunma performansı ortaya koydu. Resmi maçlarda arka arkaya gelen iki gol yemeden tamamlanan karşılaşma, Arteta'nın savunmada kurduğu sağlam yapının altını çiziyor.

İkili rekabet geçmişi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 18 Nisan 2019'da Avrupa Ligi'nde oynandı ve Arsenal, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda 1-0 kazanarak tur atlamayı garantiledi. Arsenal, bir hafta önce Emirates'te Napoli'yi 2-0 yenmesinin ardından eşleşmenin iki ayağını da kazandı. İki kulüp ayrıca 2013'te Şampiyonlar Ligi grup aşamasında da karşı karşıya geldi ve iki iç saha ekibi de kendi maçlarını 2-0 kazandı. Kayıtlara geçen beş karşılaşmada her iki taraf da ikişer galibiyet alırken bir maç berabere bitti.