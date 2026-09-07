24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Şampiyonlar Ligi
team-logoSSC Napoli
Diego Armando Maradona
team-logoArsenal
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE

Yardımcı olanlar:

Napoli - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi maç öncesi: Bilmeniz gereken her şey

SSC Napoli - Arsenal
Şampiyonlar Ligi
SSC Napoli
Arsenal

SSC Napoli ile Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçına kapsamlı ön bakış. Bu çarşamba gecesi Stadio Diego Armando Maradona'da oynanacak karşılaşma öncesinde hafta sonunun yurt içi lig sonuçlarını, son form durumunu ve öne çıkan başlıkları ele alıyoruz.

SSC Napoli - Arsenal: Maç detayları

crest
Şampiyonlar Ligi - Hafta 1
Diego Armando Maradona

SSC Napoli ile Arsenal, 9 Eylül 2026'da saat 19.00 GMT'de (EST 15.00 / BST 20.00 / SAST 21.00) karşı karşıya gelecek.

Napoli ışıkları altında Avrupa devleri kapışması

SSC Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması serüvenine İngiliz devi Arsenal'ı Stadio Diego Armando Maradona'da ağırlayarak başlayacak. Hafta sonunda yaşanan yürek burkan iç saha yenilgisinin ardından Partenopei, coşkulu taraftar desteğini kullanarak yeniden toparlanmayı ve erken dönemde kritik puanlar almayı hedefliyor. Arsenal için ise kusursuz lig performansıyla İtalya'ya gitmek, ilk düdükten itibaren kendisini grubun iddialı ekiplerinden biri olarak kabul ettirmek adına altın bir fırsat sunuyor.

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images

Partenopei'nin San Siro'daki geç dramı

SSC Napoli, Serie A'da 3. maç gününde (5 Eylül) Inter'e deplasmanda 3-2 dramatik şekilde kaybettikten sonra çarşamba gecesine savunmadaki çatlakları onarma hedefiyle çıkıyor. İlk yarının golsüz geçmesinin ardından Matteo Politano ve Rasmus Højlund, ikinci yarının başında attıkları gollerle Napoli'yi 2-0'lık net bir üstünlüğe taşıdı. Ancak Inter, Lautaro Martínez'in 90. dakikadaki galibiyet golüyle tamamlanan üç cevapsız golle karşılık verdi ve Massimiliano Allegri'nin ekibini puansız bırakırken yeniden yapısal dengeyi bulma isteğini artırdı.

FBL-ENG-PR-ARSENAL-CHELSEAGetty Images

Havertz ve Ødegaard, Arsenal'ın derbi geri dönüşüne öncülük etti

Arsenal, Premier League'de 3. maç gününde (6 Eylül) Emirates Stadium'da Londra rakibi Chelsea'yi 2-1 yenerek aldığı heyecan verici galibiyetin ardından en yüksek moralle Napoli'ye gidiyor. İkinci dakikada golü yiyen Mikel Arteta'nın ekibi, Kai Havertz'in eşitliği sağlamasının ardından kaptan Martin Ødegaard'ın devre arasından kısa süre sonra attığı galibiyet golüyle geri döndü. Bu galibiyet, Arsenal'ın iç sahadaki kusursuz başlangıcını üst üste üç zafere çıkarırken, zorlu Avrupa geceleri için gereken direnci ve taktik olgunluğu da ortaya koyuyor.

Stadio Diego Armando Maradona'da dengeler: Yüksek baskılı Avrupa testi

Bu iki takım arasındaki karşılaşmalar, Napoli'nin doğrudan hücum geçişlerine dayalı düzeninin Arsenal'ın metodik topa sahip olma kontrolüne meydan okuduğu zıt taktik anlayışlara sahne oluyor. Rasmus Højlund ile Gabriel Magalhães arasındaki fiziksel mücadele başlıca odak noktalarından biri olacakken, Arsenal orta saha ikilisi Declan Rice ile Martin Ødegaard tempoyu Stanislav Lobotka'ya karşı belirlemeye çalışacak. Genişletilmiş Şampiyonlar Ligi formatında ilerlemeyi küçük detaylar belirlerken, çarşamba günkü kapışma ilk düdükten itibaren yoğun bir drama vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

SSC Napoli vs Arsenal Muhtemel kadrolar

SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
Diziliş
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Arsenal crest
Arsenal
ARS

Teknik direktör

  • M. Allegri

Massimiliano Allegri bu maçta Napoli'nin başında olacak, ancak şu aşamada doğrulanmış herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor ve muhtemel bir ilk 11 de açıklanmadı. Kulüp resmi kadro haberlerini paylaştıkça güncellemeler maç saatine daha yakın eklenecek.

Mikel Arteta da Arsenal kadrosunu, şu anda benzer şekilde sınırlı doğrulanmış bilgiler eşliğinde belirliyor. Resmi olarak listelenen herhangi bir sakatlık ya da ceza yok ve tahmini bir ilk 11 de yayımlanmadı. Maç öncesinde daha fazla takım haberi bekleniyor.

Form durumu

NAP

NAP - Form

CEL
B1-1
ARI
K6-2
GEN
K0-2
COM
K1-2
INT
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ARS

ARS - Form

COM
K1-1
MCI
K3-0
COV
K3-0
AVL
K0-1
CHE
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Napoli bu maça son beş karşılaşmasında aldığı G-G-B-G-M'lik performansla geliyor, ancak bu galibiyetlerden ikisi sezon öncesi hazırlık maçlarında geldi. En son sonucu, 30 Ağustos'ta Serie A'da Como'ya karşı sahasında aldığı 1-2'lik yenilgiydi; bu mağlubiyet, bir önceki hafta Genoa deplasmanında elde edilen olumlu 2-0'lık galibiyetin ardından geldi. Bu beş maçta Napoli 12 gol attı ve yedi gol yedi; hücum üretkenliği açısından en dikkat çekici sonuç ise sezon öncesinde Aris Thessaloniki karşısında alınan 6-2'lik galibiyetti.

Arsenal, tüm kulvarlarda beşte beş galibiyetle geliyor. Son sonucu, 31 Ağustos'ta Premier League'de Aston Villa deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetti ve sezon başladığından bu yana puan kaybetmedi. Arsenal bu beş maçta 10 gol attı ve sadece bir gol yedi, süreç boyunca güçlü bir savunma performansı ortaya koydu. Resmi maçlarda arka arkaya gelen iki gol yemeden tamamlanan karşılaşma, Arteta'nın savunmada kurduğu sağlam yapının altını çiziyor.

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

SSC NapoliÇizimArsenal
1
1
3
Ligi Europa
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
Ligi Europa
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
MS
Şampiyonlar Ligi
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
MS
Club Friendlies
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
MS
4Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı1/5

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 18 Nisan 2019'da Avrupa Ligi'nde oynandı ve Arsenal, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda 1-0 kazanarak tur atlamayı garantiledi. Arsenal, bir hafta önce Emirates'te Napoli'yi 2-0 yenmesinin ardından eşleşmenin iki ayağını da kazandı. İki kulüp ayrıca 2013'te Şampiyonlar Ligi grup aşamasında da karşı karşıya geldi ve iki iç saha ekibi de kendi maçlarını 2-0 kazandı. Kayıtlara geçen beş karşılaşmada her iki taraf da ikişer galibiyet alırken bir maç berabere bitti.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
M. UnitedM. UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PragSlavia PragSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
M.CityM.CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MünihBayern MünihFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
DortmundDortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NapoliSSC NapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
1/8 Turuna Yükselme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin