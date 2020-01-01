Napoli, Alexander Sörloth'u gündemine aldı

İtalyan ekibinin Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Norveçli golcüyle ilgilendiği iddia edildi.

'un sezon başında 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Alexander Sörloth'a 'nin de talip olduğu öne sürüldü.

Radio Kiss Kiss'de yer alan haberde Arkadiusz Milik'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı arayışta olan Napoli'nin Alexander Sörloth'u da gündemine aldığı belirtildi.

Sörloth, bordo-mavili forma altında bu sezon çıktığı 39 resmi maçta 25 gole imza atıp 8 de asist yaptı.