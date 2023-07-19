Galatasaray’da geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen genç oyuncu yeni sezonda Fransa Ligi’nde boy gösterebilir.

Vincenzo Montella’nın Adana Demirspor’unda yaptığı çıkışla A Milli Takım’a kadar yükselen ancak geçtiğimiz sezon Galatasaray’da Milot Rashica’nın gölgesinde kalan genç futbolcu Yunus Akgün, Ligue 1 takımlarından Nantes’a transfer olabilir. Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı habere göre Salernitana ve Lorient’in de teklif yaptığı Yunus, Nantes’tan resmi teklif aldı.

Fransız ekibi ve Galatasaray arasındaki görüşmeler başlarken, Nantes’ın sarı-kırmızılı takımı ikna etmesi halinde Yunus’un da teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Roma da ilgilenmişti

Kariyerinin en iyi sezonunu 2021-2022 sezonunda Adana Demirspor’da geçiren ve ligi 34 maçta sekiz gol, dokuz asistle tamamlayan 23 yaşındaki oyuncunun ismi geçtiğimiz yaz da Roma ile anılmıştı.

Galatasaray’ın şampiyonluğuyla noktalanan 2022-2023 sezonunda 10 maça ilk 11’de başlayan Yunus ligi bir gol ve iki asistle tamamlarken, beklentilerin altında kalmıştı. Kariyerine yurt dışında devam etmeye sıcak bakan genç oyuncu iki takım arasındaki görüşmelerden çıkacak kararı beklerken, Galatasaray’ın teklifleri kabul etmesi halinde kariyerini yurt dışında sürdürecek.