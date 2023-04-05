Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe gibi yıldızların forma giydiği Ligue 1'de 'oruç' tartışmaları devam ediyor.

Ramazan ayı nedeniyle müslüman futbolculardan bazılarının oruç tutuyor olması, futbolda tartışmalara sebep oldu.

İngiltere Premier Lig, bu konuda yapıcı oldu ve oruç tutan oyuncuların oruçlarını açmaları için maçlarda birkaç dakika ara verilmeye başlandı.

Ancak Fransa Ligue 1'de buna izin çıkmadı. Bunun ötesinde, Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, tepki çeken bir karar imza attı.

Neler oldu?

Nantes'in Cezayir asıllı sol beki Jaouen Hadjam, maç günleri de oruç tutmaya devam ettiği gerekçesiyle teknik direktör Antoine Kombouare tarafından maç kadrosundan çıkarıldı.

Hadjam'ın oynamadığı mücadelede Nantes, 2 Nisan'da evinde Reims’a 2-0 yenildi.

Demba Ba'dan tepki

Premier Lig'in eski yıldızlarından Demba Ba, Nantes'ın hocasının verdiği bu karara tepki gösterdi.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen eski golcü konuyla ilgili, "Hâlâ Ramazan ayında oruç tutmanın davranışsal olduğunu düşünmek beni şaşırtıyor. Bir kişinin kimliğinden bahsediyoruz. Basit bir soru: Birinin kimliğini yansıtan şeyi bir kenara bırakmasını istemek iyi bir şey mi?" yorumunu yaptı.