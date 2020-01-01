Nainggolan: Roma’ya dönmek isterim

2018 yazında Roma’dan Inter’e transfer olan Radja Nainggolan, şartların uygun olması halinde bir gün yeniden Roma forması giymek istediğini söyledi.

Instagram canlı yayınında konuşan Nainggolan, taraftarlarını üzmek istemem ancak Inter’e transferime sevindiğimden çok ’dan ayrıldığıma üzülmüştüm” dedi.

Bir gün yeniden Roma’da forma giymek istediğini de söyleyen Belçikalı orta saha oyuncusu, “Şartlar uygun olursa elbette dönmek isterim. Orada çok güzel yıllarım geçti. Beni sevdiklerini biliyorum. Ben de onları çok seviyorum. Orada takım için her şeyimi vermiştim” ifadelerini kullandı.

Roma’yı çok özlediğini ifade eden Nainggolan, “Her şey çok güzeldi. Ben ayrılmak istemiyordum. Yönetim ayrılmamı istedi. Roma’yı çok özlüyorum” diye konuştu.

Daha fazla takım

38 milyon euro karşılığında Inter’in yolunu tutan Nainggolan, bu kulüpte tutunamamış ve geçtiğimiz yaz başında sezon sonuna kadar ’ye kiralanmıştı.