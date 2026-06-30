Nagelsmann: Faslı hakemin yaptığı şey tam bir skandal!

Almanya milli takımının teknik direktörü Julian Nagelsmann, Almanya’nın Paraguay’a yenildiği (1-1, penaltılarda 4-4) Dünya Kupası son 32 turu maçında Jonathan Tah’ın golünün iptal edilmesini “gerçek bir skandal” olarak nitelendirerek kınadı.

Jonathan Tah, “Boston” Stadyumu’nda oynanan Paraguay maçında Almanya’yı son 16 turuna taşıdığını sanıyordu, ancak takımının yenilgisinin sebebi kendisi oldu.

Takımı rakibin savunması karşısında zorlanırken, Bayern Münih'in savunma oyuncusu yüksek bir sıçrayışla Nathaniel Brown'un köşe vuruşunu kafayla ağlara gönderdi (102. dakika).

Tah, galibiyet golü gibi görünen bu golü büyük bir coşkuyla kutladı, ancak Faslı hakem Jalal Jaid'in golü iptal etmesiyle umudu kısa sürede suya düştü.

Nagelsmann, ZDF kanalına yaptığı açıklamada, “Bu tam bir skandal” dedi. Nedeni ne miydi? Alman savunma oyuncusu Waldemar Anton’un, birkaç saniye önce Paraguaylı kaleci Orlando Gil’e yaptığı hafif bir faul. Anton hızla ayağa kalkmış olsa da, hakem rakibinin onu engellediğine karar verdi.

Bu karar, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann’ı hiç de ikna etmedi. Maçtan sonra öfkeye kapılan Nagelsmann, öfkeyle şöyle dedi: “Bu sadece bir skandal değil, her açıdan tam bir skandal… Hiçbir faul yoktu.”