Chelsea ile sözleşmesi sona eren Fransız oyuncunun yeni takımı belli oldu.

Kariyerini Suudi Arabistan’da sürdürecek yıldızlar kervanına Chelsea ile olan sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu N’Golo Kante de katıldı. Yeni takımı için geçtiği sağlık kontrolleri neredeyse tamamlanan Kante’nin Karim Benzema’yı da kadrosuna katan ligin son şampiyonu Al-Ittihad ile yılda 25 milyon euro kazanacağı dört yıllık bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Bu sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle fazla forma şansı bulamayan tüm kulvarlarda toplam dokuz maça çıkan Kante, Leicester City ile uzun yıllar unutulmayacak bir Premier Lig şampiyonluğu elde etmişti.

Chelsea ile her şeyi kazandı

Chelsea’ye transferinin ardından Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve FA Cup gibi önemli şampiyonluklar elde etmiş ve büyük zaferler yaşamıştı.

Chelsea ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmaya karar veren Kante, ülkesinin Rusya’da kazandığı 2018 Dünya Kupası’nda da kilit rol oynamıştı.

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen başarılı orta saha oyuncusu Avrupa’dan da çok sayıda teklif almasına rağmen, ekonomik anlamda en cazip teklifi kabul etmiş oldu.