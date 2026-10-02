Mutlak bir Avrupa devi, Givairo Read’in peşini bırakmıyor ve kritik bir ayrılığı bekliyor

Givairo Read, hareketli geçen bir yazın ardından hâlâ Feyenoord oyuncusu. Teknik direktör Dévy Rigaux, Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisine rağmen onu takımda tutmayı başardı, ancak bir Avrupa devi şimdilik 20 yaşındaki beke ilgi göstermeye devam ediyor.

Christian Falk, BILD Sport'ta cuma sabahı yayımlanan haberinde Read'in hâlâ Bayern Münih'in listesinin üst sıralarında yer aldığını aktardı. "Onu bu yaz kadroya katmak bir seçenek değildi. Bunun nedeni çok pahalı olması ya da yeterince ikna olmamaları değildi."

"Bayern, Sacha Boey'i satamadı" diye yazdı gazeteci. Fransız oyuncunun maaşı hâlâ der Rekordmeister'in maaş bütçesinde yer kapladığı için Hollandalı oyuncu Almanya'ya gidemedi.

"Max Eberl'e (teknik direktör, ed.) yalnızca en fazla 70 milyon euroluk bir bütçe harcama izni verildi. Toplamda satış yapması ve dengeleri değiştirmesi gerekiyordu, sonuçta Read için para kalmadı" sözleriyle durumu özetledi Falk.

Bayern'i yakından takip eden isme göre kulüp, şimdilik Feyenoordlu oyuncudan etkilenmiş durumda. "Boey'i başka bir kulübe gönderebilirlerse, Read'i almak için alan açılır. O pozisyon için kendisine büyük değer veriliyor."

Read'e olan ilgi hâlâ büyük, zira Premier Lig kulüpleri de kanat bekine ilgi gösteriyor. "Bu kulüplerden biri teklif yaparsa, Bayern'in onun için ideal olarak ödemeyi düşündükleri miktarın çok daha üstüne çıkması zor olacaktır" diyerek sözlerini noktaladı Falk.