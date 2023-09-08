Yıldız transferlerin yanı sıra geleceğe yönelik adımlar da atan Galatasaray, bu sezon 38 maçta 100 gol atan Mustafa Kürşat Tümay’ı transfer etti.

Yaz transfer döneminde kadrosunu birbirinden değerli yıldızlarla donatan Galatasaray sürpriz bir transfere daha imza attı. Son dönemde altyapısından Ozan Kabak, Yunus Akgün ve Emin Bayram gibi oyuncuları çıkartan sarı-kırmızılı takım, Fanatik'ten Burak Özdemir'in haberine göre Silivrispor’un geçtiğimiz sezon 38 maçta 100 gol atan golcüsü Mustafa Kürşat Tümay’ı da renklerine kattı.

1 Ocak 2007 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezon İstanbul’daki altyapı liglerindeki en etkili golcülerden biri olmayı başarırken, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 2022-2023 sezonunu 100 golle tamamlayan genç yıldız adayı, 2021-2022 sezonunda ise 23 karşılaşmada 59 kez gol sevinci yaşamıştı.

Yüzde 20 pay iddiası

Galatasaray’ın Mustafa için ödeyeceği bonservis bedeli açıklanmazken, sarı-kırmızılı takımın Silivrispor’a oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay vereceği öne sürüldü.

Bir süredir Florya’da Galatasaray altyapısıyla idmanlara çıkan Mustafa’nın altyapıda yer alan antrenörlerden tam not aldığı öğrenilirken, bu durum Silivrispor cephesinde de büyük mutluluk yarattı. Mustafa’ya kariyerinde başarılar dileyen Silivrispor yetkilileri, genç oyuncunun büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve kariyerinin ilerleyen bölümünde oynayacağı takımlar kadar Silivrispor’u da temsil edeceğini ifade etti.