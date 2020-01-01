'Muriqi, Lazio için muhteşem bir transfer'

Lazio'yu yakından takip eden İtalyan gazeteci Vittorio Campanile, Vedat Muriqi transferini Goal Türkiye & Mackolik için yorumladı.

ekibi , 'den Kosovalı golcü Vedat Muriqi'i bonuslarla birlikte 20 milyon euro karşılığında resmen kadrosuna kattı.

İtalyan gazeteci Vittorio Campanile, Muriqi transferini ve Lazio'nun yeni sezonda neler yapabileceğini muhabirimiz Sercan Şekerci'ye anlattı.

İlk olarak geçtiğimiz sezon Lazio’nun performansını konuşalım. Lige iyi başlamışlardı ama sonrasında zirvenin gerisine düştüler. Lazio’nun geride kalan sezona dair grafiğini nasıl yorumlarsın ve bu sezona dair hedef ne yönde?



Geçtiğimiz sezon Lazio için talihsiz bir sezondu. Çünkü pandemiden önce şampiyonluğun ciddi adaylarından biriydi; ki sezon başı Şampiyonlar Ligi kotasına girmeyi hedeflemiş bir takım için bu bir sürprizdi. Pandemi, Lazio’nun oyun momentumunu olumsuz yönde etkiledi. Zira harika bir futbol oynuyorlardı ve sonrasında her şey değişti. Buna ek olarak Lucas Leiva ve Senad Lulic gibi birkaç önemli oyuncusunu da sakatlıktan dolayı kaybetti. Bu durum takımı etkiledi ve verilen aradan sonra takım önceki kadar iyi bir oyun ortaya koyamadı. Fakat sezon başı belirlenen Devler Ligi’ne gidebilme hedefini gerçekleştirmeyi başardılar. Dolayısıyla Lazio adına esasen iyi bir sezondu ve şampiyonluk için sonuna kadar mücadele ettiler.



Bu sezona gelecek olursak Lazio’nun hedefi; Şampiyonlar Ligi’nde iyi iş çıkarmak, Serie A’da yine ilk dörtte yer alarak Kupa 1 vizesini alabilmek olacak. 1 Ekim’e kadar transfer sürecinde neler olacağına da bakacağız. Hala takımda bazı mevkilerde boşluk var.



Transferlerden biri de Vedat Muriqi oldu ve ’da havalimanında iyi bir şekilde karşılandı. Lazio taraftarlarının kendisiyle ilgili genel düşüncesi nasıl?



Muriqi, Lazio için mükemmel bir transfer. 2016’da Miroslav Klose takımdan gittiğinden beri söylüyorum: Lazio’nun, Muriqi gibi bir forvete ihtiyacı var; uzun boylu, fizik gücü yüksek, hava toplarında başarılı… Özellikle rakip takım, kale sahasına kapanıp tabiri caizse kale önüne otobüs çektiğinde, onun gibi biri takıma yardımcı olabilir. Lazio’nun bu tipte bir oyuncusu yoktu ve bu da takımda gerçekten bir eksiklikti. Ben Vedat’ın mükemmel bir oyuncu, bir savaşçı olduğunu düşünüyorum. Takımdaki rekabete hızlı bir şekilde dahil olacağı kanısındayım. Ciro Immobile’nin yanında da oynayabilir, onun yerine de oynayabilir. Bu da Teknik Direktör Simone Inzaghi’ye çok sayıda alternatif sunuyor. Lazio ek olarak bu sezon Mohamed Fares’i transfer etti, geçtiğimiz sezondan da Manuel Lazzari var. Yani topu rakip ceza sahasına taşıyabilecek çok iyi kanat oyuncularına sahipler. Muriqi de bu sebeple hedeflenen bir isimdi ve Lazio için harika bir transfer oldu. Elbette size Serie A şampiyonluğu için savaşacakları mesajını veremeyebilir ama bence hala genç ve hala kendini geliştirebilir. 1,5 aya yayılan çok uzun bir transfer süreci oldu, ancak Lazio’da iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum.



’den ayrılmadan önce Vedat Muriqi yaptığı açıklamada “Lazio beni çok istedi ve oyun yapıları bana çok uygun, çift forvetle oynuyorlar” demişti. Takımın bu sezonki taktiksel yapısını ve Vedat’ın bu görüşünü nasıl yorumlarsın?



Buradaki görüşler Lazio Sportif Direktörü Igli Tare’nin, Vedat Muriqi geçtiğimiz sezon da istediği yönünde. Dolayısıyla Lazio onu birkaç yıldır takip ediyor. Şampiyonlar Ligi’nden gelecek bütçe, bu sezon onu almak için gerekli fırsatı oluşturdu. Vedat da, Igli Tare’nin kendisini izlediğini, kulübün onun gibi bir ismi transfer etmek istediğini biliyordu. Ayrıca Inzaghi de geçtiğimiz sezon devre arasında yaptığı açıklamada, “Uzun boylu, hava toplarında etkili, topu taşıyacak bir forvete ihtiyacımız var” demişti. Bu yüzden Vedat transfer edildi.



Lazio 3-5-2 dizilişiyle oynuyor. Genellikle Ciro Immobile ve ona yakın oynayan bir forvet yer alıyor sahada. Bence Vedat bazı maçlarda onunla, bazı maçlarda da onun yerine oynayacaktır. Bu sezon çok sayıda forma şansı bulacağını düşüyorum; çünkü Lazio, Şampiyonlar Ligi, Serie A ve İtalya Kupası’nda boy gösterecek. Vedat’ın söylediklerine katılıyorum, Lazio’nun taktiği ona çok uygun. Belki kısa bir müddet alışmakta zorlanabilir; çünkü Serie A futbolu tarz olarak diğerlerinden biraz farklı, özellikle defans yapısını anlamak oldukça zor. Fakat bir aylık bir sürecin ardından Vedat Muriqi’in, Lazio’da iyi bir sezon geçireceğini düşünüyorum.



Immobile - Muriqi ikilisine dair ek olarak şunu da söyleyebilirim: Elbette Muriqi ondan çok şey öğrenecek ama, rakip defansın Immobile’yi sıkı markaja alıyor olması, Vedat Muriqi’e daha çok boş alanın kalması, onun daha fazla gol fırsatı yakalaması anlamına geliyor. Geçtiğimiz sezon çok sayıda gol attı. Lazio da hücumcu bir oyun sergiliyor ve Immobile muhtemelen çift savunma oyuncu ile kontrol edilmeye çalışılacak. Bu da Muriqi için ciddi bir avantaj demek, çok iyi bir sezon geçirebilir. Lazio için oynamak, Şampiyonlar Ligi’nde takımın yer alacak olması da onun için çok ciddi bir fırsat.



Son olarak yeni transferlerle birlikte senin takımdan genel beklentin ne yönde?



Lazio iki önemli transfer yaptı: Vedat Muriqi ve sol bek Mohamed Fares. Fakat bir stoper alması lazım; çünkü Şampiyonlar Ligi olduğundan bu rotasyona ihtiyacı olacak. Takımda şu an çok iyi oyuncu diyebileceğimiz 13-14 civarı isim var. Şampiyonlar Ligi ve Serie A’yı birlikte götürebilmek için bence buraya iki ilavenin daha yapılması gerek. Haftada iki maça çıkacaksınız ve bu, işleri karmaşık bir hale getirebilir.



Açıkçası Lazio ilk dört için mücadele verebilir diye düşünüyorum, ama hiçbir şeyi bilemezsiniz tabii ki. ve bir adım önde olacaktır, ancak diğer takımlar aynı seviyede. Lazio, , Roma üçlüsünden sadece Lazio, Şampiyonlar Ligi’nde. O yüzden bu bir nebze farklılık oluşturabilir Serie A’da.