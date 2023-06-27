Ünlü iş adamı Fenerbahçe’ye bugüne dek 500 milyon dolarlık sponsorluk yardımında bulunduğunu açıkladı.

Yeni sezonu şampiyonluk parolasıyla açan Fenerbahçe’de önümüzdeki yıl yapılacak kongre öncesi geri sayım başlarken, sarı-lacivertli camiada sıcak saatler yaşanıyor. Eski başkan Aziz Yıldırım’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada başkanlık için işaret ettiği Yıldız Holding’in patronu Murat Ülker, katıldığı bir programda Fenerbahçe’nin gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

YouTube’da yayım yapan Kafa TV’ye konuk olan Ülker, sarı-lacivertli takıma şu ana dek 500 milyon dolarlık yardımda bulunduğunu açıkladı.

Futbolu yavaş buluyor

Başkanlık için aday olup olmayacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Ülker, Fenerbahçe’nin başkan aramadığını söyledi. Ülker’in bu sözleri, başkan aranması halinde adaylığını koyabileceği yönündeki yorumları da beraberinde getirdi.

Forbes’in yaptığı listeye göre 5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin ikinci insanı olan Murat Ülker, Fenerbahçe’nin basketbol salonu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nu yaptırarak Fenerbahçe’ye hibe etmişti.

Futbolu yavaş bulduğunu belirten Ülker, oyunun basketbol gibi daha hızlı hale gelmesi gerektiğini sözlerine ekledi.