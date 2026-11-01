"Böyle haberlere aldırış etmiyorum. Mümkün olduğunca uzun süre burada kalmak istiyorum. Futbol kariyerimi bu kulüpte bitirmeyi umuyorum" diyen İspanyol oyuncu, açıklamayı cumartesi günü Barca'nın Deportivo Alaves karşısındaki 6-1'lik gövde gösterisinin ardından yaptı. Böylece daha önce de defalarca dile getirdiği tutumunu yineledi.

Transfer uzmanı Matteo Moretto, Manchester United'ın Atletico Madrid'den Pablo Barrios'un yanı sıra Lopez'i de hedef aldığını bildirmişti. Buna göre İngiliz ekibi, iki orta saha oyuncusunun transferini kışın değerlendirmeye alabilir.

Ancak 23 yaşındaki oyuncunun transferi zor görünüyor; çünkü Lopez, FC Barcelona'nın kilit oyuncuları arasında yer alıyor. Üstelik İspanyol oyuncu olağanüstü bir form döneminden geçiyor: Bu sezon Katalan ekibiyle çıktığı 13 resmi maçta altı gol attı, altı golün de asistini yaptı. Böylece teknik direktör Hansi Flick'in takımının 10 maçta aldığı dokuz galibiyetle LaLiga tablosunun zirvesinde yer almasında önemli pay sahibi oldu. Lopez, daha bu yılın başında İspanya şampiyonuyla sözleşmesini 2031'e kadar uzatmıştı.

FC Barcelona altyapısından yetişen hücum oyuncusu, İspanya dördüncü lig ekibi Linares'e kiralandığı dönem dışında profesyonel düzeyde yalnızca Katalan ekibinin formasını giydi. İspanya Milli Takımı formasını 10 kez giyen Lopez, bugüne kadar Barca adına toplam 149 maça çıktı.