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Florian Wirtz, Liverpool'un pazar öğleden sonra Manchester United'ı 4-0 yendiği prestijli maçta ustalık dolu bir gol ve güzel bir asistle öne çıktı. Alman oyuncunun sert eleştirmenlerinden biri olarak bilinen Reds efsanesi Jamie Carragher bile etkilendi.

"Wirtz'den muhteşem bir bitiriş", dedi Sky Sports yorumcusu Carragher, Wirtz'in akrobatik bir vuruşla skoru 2-0'a getiren golü atmasının ardından. Oyun kurucu, Rio Ngumoha'nın kontrol edilmesi zor ortasını beş metreden zekâsı, vücut kontrolü ve büyük bir ustalıkla değerlendirdi; sol ayağıyla topu üst direğin altına gönderdi.

Maçın geri kalanında da iyi oynayan ve son dönemde Almanya Milli Takımı'nda da öne çıkan Wirtz , millî maç arasından önce kulübünde gösterdiği yükselişi sürdürdü. Acaba yakında Carragher'ı da tamamen kendi tarafına çekebilecek mi?

Carragher, Wirtz'in başlıca eleştirmeni rolüne sık sık soyunmuştu

Reds'in eski savunmacısı, geçmişte sık sık Alman millî futbolcunun başlıca eleştirmeni rolüne soyunmuş, örneğin eylül ayında Bournemouth'daki 1-0'lık maçta Wirtz'in performansına tepki göstermişti : "Wirtz yine gerçekten kötüydü. Ortada hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmuyor." Carragher o dönem, "Wirtz'in Liverpool'a transferinden beri sadece formsuz olmasından değil, gördüğümüz şeyin onun gerçek seviyesi olmasından endişe ediyorum. Yaklaşık on iki ay önce de Wirtz hakkında endişelerim vardı" demişti.

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Pazar günü United'a karşı oynanan Premier League maçının son bölümünde Wirtz, sonradan oyuna giren Victor Munoz'un skoru 4-0'a taşıyan golünün asistini yaparak performansını taçlandırdı. Maçın oyuncusu seçilen Wirtz, güzel bir ara pasıyla İspanyol oyuncuyu gol pozisyonuna soktu. Wirtz, son düdüğün ardından Sky mikrofonlarına, "Maçtan sonraki atmosfer harikaydı. Bunun tadını çıkaracağım. Güzel bir öğleden sonra geçirdik" dedi. "Kendimi çok iyi hissediyorum. Ama bunun nedeni takımın da gelişip daha iyi hâle gelmesi. Bunun bir parçası olduğunuzda siz de daha iyi oluyorsunuz. Sadece bunun tadını çıkarıyorum."

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Eski İngiltere millî forveti Daniel Sturridge de Wirtz'i öven bir başka eski Liverpool yıldızı oldu. 23 yaşındaki oyuncunun koşu gücü ve iyi presiyle etkileyici olduğunu söyleyen Sturridge, "Ama şimdi bunlara ek olarak gerçek oyununu da ortaya koymaya başladığını görüyoruz. Henüz en iyi performansını sergilediğini düşünmüyorum. Ama ritmini buluyor ve işlerin yolunda gitmesi için ne gerektiğini giderek daha iyi anlıyor" dedi.

Florian Wirtz, Liverpool'da formunun zirvesinde: "Artık gerçek yeteneğini gösteriyor"

37 yaşındaki Sturridge, Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un son dönemde Wirtz üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu vurguladı. Ancak eski Leverkusen oyuncusuna yaklaşımı nedeniyle Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola'nın da takdiri hak ettiğini söyledi: "Teknik direktör ona büyük güven duyduğunu gösterdi. Gerçekten yeterince iyi olup olmadığı, hatta oynayıp oynamaması gerektiği sürekli sorgulandı. Ama artık gerçek yeteneğini gösteriyor."

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Sturridge, Wirtz'in yavaş ama emin adımlarla herkese "onun için neden bu kadar çok para ödediklerini" gösterdiğini belirterek, "Umarım kulüp için bunun gibi çok daha fazla performans sergiler" dedi.

2025'te 125 milyon avro bonservis bedeliyle Bayer Leverkusen'den Liverpool'a transfer olan Wirtz, Anfield Road'daki ilk sezonunda inişli çıkışlı bir dönem geçirdi. İçinde bulunduğumuz sezonda ise giderek daha iyi uyum sağlıyor ve haftalardır formunun zirvesinde oynuyor. Bu sezon çıktığı 16 maçta üç gol ve altı asiste ulaştı.