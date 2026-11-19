Chelsea'den Tottenham'a kiralanan Ukraynalı Mykhailo Mudryk, doping testine takılmasından ve futboldan men edilmesinden ülkesinin milli takım yönetimini sorumlu tuttu. Mudryk, numunesinde tespit edilen yasaklı maddenin Ukrayna Milli Takımı'nda bulunduğu sırada vücuduna girdiğini vurguladı.

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25 yaşındaki oyuncu, numunesinde yasaklı madde meldonium tespit edilmesinin ardından Kasım 2024'ten Temmuz 2026'ya kadar men cezası almıştı. Bu maddenin, oyuncunun Ukrayna Milli Takımı'nda bulunduğu dönemde vücuduna girdiği düşünülüyor.

İngiltere Futbol Federasyonu başlangıçta Mudryk'i dört yıla varan bir men cezasıyla tehdit etmişti ancak oyuncu Spor Tahkim Mahkemesi'ne itiraz ederek cezayı hafifletmeyi başardı.

Oyuncu, doping karşıtı kuralları ihlal ettiğini kabul etmesinin ardından futbola geri döndü ve halihazırda sahalardan uzak kaldığı süreye eşit bir men cezasını kabul etti.

Takımın yeni sezon öncesi Asya turnesinde Chelsea formasıyla sahaya çıkan Mudryk, transfer döneminin son gününde Tottenham'a geçti ve Şahtar Donetsk'teki eski hocası Roberto De Zerbi ile yeniden bir araya geldi .

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"Guest of Gordon" adlı YouTube kanalına verdiği röportajda futboldan uzak kalmasının sorumlusu olarak kimi gördüğü sorulan Mudryk, BBC'nin aktardığına göre şu yanıtı verdi: "Ukrayna Milli Takımı'ndaki atmosfer ve koşullar. Bu asla yaşanmamalıydı. Belki daha önce bunu kamuoyu önünde dile getirmedim ama şimdi söylüyorum."

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Mudryk sözlerine şöyle devam etti: "Daha önce meldonium gibi bir maddeyi hiç duymamıştım. Bu, yalnızca Doğu Avrupa'da bulunabilen bir madde ve vücuduma ancak Ukrayna'da girmiş olabilir. İngiltere'de böyle bir madde yok."

Mudryk, o dönemde Ukrayna'da yalnızca milli takım kampına katılmak için bulunduğunu açıkladı. Ona göre bu durum, maddenin takımla birlikteyken vücuduna girmiş olma ihtimalini güçlendiriyor.

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Doğrudan Ukrayna Milli Takımı'nı sorumlu tutup tutmadığı sorulduğunda ise "Evet, doğru" yanıtını verdi.

Oyuncunun suçlamaları bununla da sınırlı kalmadı. Mudryk, Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko'nun kriz sürecinde kendisine yeterli desteği vermediğini belirtti. Ayrıca federasyonu soruşturma sırasında ortaya çıkan bilgilerin sızdırılmasından sorumlu tuttu ve federasyonun davayı ele alış biçiminin sahalara dönüşünü geciktirdiğini öne sürdü.

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Mudryk, Chelsea'nin kendisine sağladığı hizmetlerden yararlanamadığı için ceza süresince avukatlık ücretleri, antrenman, saha kiralama ve özel fizyoterapi seansları için milyonlarca sterlin harcadığını açıkladı.

Test sonucunu öğrendiğinde yaşadığı şoku da anlatan oyuncu, "Başıma yıldırım düşmüş gibiydi. Pozitif çıkan test sonucunun gerçek olduğuna inanamadım" dedi.

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Mudryk şöyle devam etti: "Bir gökdelenden düşmek gibiydi. Rüyada sonunda yere ulaşırsın ama ben gerçekte durmadan düşmeye devam ettim. Bu, psikolojimi çok derinden etkiledi."

Mudryk, men cezası kararı ilk kez açıklandıktan sonra ağladığını ve alkole yöneldiğini itiraf etti ancak en üst seviyede futbola geri dönebileceğine olan inancını hiçbir zaman kaybetmediğini vurguladı.

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Mudryk son olarak o dönemde aklından intihar düşüncelerinin geçtiğini ancak bunun krizden çıkış yolu olmadığını kısa sürede fark ettiğini belirterek şunları söyledi: "İntiharı düşündüm ama bunun çıkış yolu olmadığını çabucak fark ettim."