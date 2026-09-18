Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas, takımının Frosinone karşısında "kusursuz bir performans" sergilemesi gerektiği uyarısında bulundu; Como'nun Roma ve Inter ile birlikte İtalya Ligi şampiyonluğu yarışında olmadığını vurguladı ve Portekizli Jose Mourinho'nun ünlü bir sözüne atıfta bulundu: "Ben henüz hiçbir kupa kazanamamış teknik direktörler kategorisindeyim."

Genç teknik direktörün bu açıklamaları, iki takım arasında pazar günü "Benito Stirpe" Stadı'nda oynanacak beklenen maç öncesinde geldi. Como, İtalyan futbolunun basamaklarını roket hızıyla çıktı; ikinci ligdeki rekabetin içinden çıkarak yalnızca üç yılda Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya ulaştı ve bu durum medyayı ve rakipleri kulübün hedeflerinin tavanı konusunda şaşkına çevirdi.

Roma ile Inter arasında beklenen zirve maçı ve Como'nun kendisini şampiyonluk yarışının bir parçası olarak görüp görmediği hakkında Fabregas, bugün cuma günü düzenlediği basın toplantısında "Football Italia" sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Bana göre, onlar İtalya'nın en güçlü iki takımı. Maçı izleyeceğim, çünkü futbola tutkuyla bağlıyım ve keyifli bir karşılaşma olacağına inanıyorum; ilk sıralar için doğrudan rakiplerimiz oldukları için değil."

Como'daki projesinin Johan Cruyff'un Barcelona'da inşa ettiğiyle karşılaştırılmasına yanıt olarak Fabregas şöyle konuştu: "Ben Cruyff'tan ve daha nice kişiden çok ama çok uzağım. Jose Mourinho daha önce şöyle demişti: kupa kazanan teknik direktörler vardır ve sıfır kupa kazananlar vardır; ben ikinci tanıma uyuyorum. Önemli olan Cesc Fabregas değil, Como projesidir. Ben bu kulübe elimdeki her şeyi veriyorum ve zaman faktörü her teknik direktör için temeldir. Bu takım son iki yılda çok gelişti ve eğer bu grup birkaç yıl boyunca sürerse büyük bir şey başaracağız; ama her altı ayda bir değişim işi karmaşık hale getiriyor."

İtalya Ligi'ne yeniden yükselen ve son üç karşılaşmasında iki galibiyet ve bir beraberlik elde eden Frosinone karşısındaki maçla ilgili olarak Fabregas şu uyarıda bulundu: "Bu, takımımızın bu sezon çıkacağı en zor beş maçtan biri olacak. Frosinone harika bir dönemden geçiyor ve onları izlediğinizde, birbirleri için savaşan 11 arkadaş görüyorsunuz; cesaretle ve hücuma atılan bir istekle oynuyorlar. Akışkanlığa ve her rakip için tehlike oluşturan pozitif bir ruha sahip olan Massimiliano Alvini'nin takımının tehlikesini durdurmak için kusursuz bir performans sergilememiz gerekiyor."

Hazırlık cephesinde ise Como, Jayden Addai'nin Aşil tendonu ameliyatının ardından iyileşmesi ve yedek kulübesine dönmesiyle bu sezon ilk kez tam kadro halinde maça çıkıyor; bu durum Fabregas'ı, tecrübeli Jean Butez ile Chelsea'den kiralanan yeni transfer Robert Sanchez arasında bir kaleci tercihi ile karşı karşıya bırakıyor.

Fabregas bu tercih hakkında şunları söyledi: "Sanchez büyük bir kulüpten geldi, baskıya ve kupa kazanmaya alışkın; ona katılmasını beklemiyorduk. Ancak oyuncuları dinlendirmek, kaleciler için bile önemli bir şey. Geçen maç, Butez'in bir buçuk yıldır ilk kez ilk on birde başlamadığı maçtı. Bu bir deneme ve bir sınavdı; her maçı ayrı ayrı ele alıp ne olacağını göreceğiz."

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