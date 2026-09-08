Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan'ı yendikleri maçta takımının açıklarını itiraf ederken, aynı zamanda maçın sonunda taraftarların ıslıklamasına maruz kalan Vinicius Junior'ı savundu.

Real Madrid iyi bir performans sergilemese de, Salı akşamı "Santiago Bernabeu" Stadı'nda oynanan ve iki takımın kıtasal turnuvanın lig aşamasındaki serüvenini açtığı maçta İtalyan konuğunu 2-1 mağlup etti.

Mourinho maç öncesinde, iyi oynamasına rağmen kaybetmektense, ikna edici olmayan bir performansla da olsa galibiyet almayı tercih ettiğini vurgulamıştı; heyecanlı anlara ve her iki taraftan da birçok pozisyona sahne olan Inter maçının ardından bunu yeniden hatırlattı.

Portekizli teknik direktör, İspanyol "Sport" gazetesinin öne çıkardığı, "Movistar" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bunun çılgın bir maç olduğunu söylemeyi tercih ederim. Maç sıkıcı olduğunda çok kez eleştiriliyoruz, bugünse çılgıncaydı ve hiçbir sorun olmadan 7-6 bitebilirdi."

Galibiyet almalarına rağmen Mourinho, takımının özellikle orta sahada bazı zorluklarla karşılaştığını kabul ederek şöyle açıkladı: "Orta sahamız zayıftı, onlar çok erken değişiklikler yaptı ve benim orta sahada çok fazla seçeneğim yoktu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Oyuncuların zor bir durumdan geçtiğini görünce değişiklikleri yaptım, ama bence büyük bir iş çıkardılar. Maç sıkıcı değildi ve ilk yarının son dakikasında üçüncü golü atmaya çok yakındık."

Real Madrid teknik direktörü şunları ekledi: "Gollerin rakibin hatalarından doğan anlarda geldiği konusunda hemfikirim, ama takımımın oyuncularına biraz takdir göstermek istiyorum, çünkü biz rakibe karşı baskı yapmayı çalışıyoruz. Valverde'nin golü bir çalışmanın sonucudur, dolayısıyla her şey eleştiri olmamalı."

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"Courtois çok kurtardı, ama biz de kaçırdık"

Thibaut Courtois maç boyunca dikkat çeken bir performans sergiledi, ancak Mourinho galibiyeti yalnızca Belçikalı kalecinin parlaklığına indirgemeyi reddetti.

Şöyle dedi: "Senin maça hakim olmaman bir şeydir, rakibin hakim olması başka bir şeydir; o da öyle değildi. Courtois birçok topu kurtardı, ama biz kontra ataklarda kaç gol kaçırdık? Harika bir maçtı."

Vinicius'a destek mesajı

Sözlerinin sonunda Mourinho, taraftarların ıslıklamasına maruz kalan Vinicius'ı savundu ve Brezilyalı oyuncunun hâlâ en iyi seviyesinden uzak olduğunu, ancak sahada elinden gelen her şeyi verdiğini vurguladı.

Portekizli teknik direktör şunları söyledi: "Çok, çok fazla çalıştı. Bunu ben biliyorum, herkes biliyor, o da biliyor. Henüz tam hazırlığına ulaşmadı ve daha bildiğimiz Vinicius değil, ama çok çalışıyor; çalışan ve elinden gelen her şeyi veren biri saygıyı hak eder."

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