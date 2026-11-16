Mourinho'nun reddine rağmen: Milan'ın zorlu Endrick transferinde yeni bir koz

Bir basın raporu bugün pazartesi, Milan'ın José Mourinho'nun transfere karşı çıkmasına rağmen, kış transfer döneminde Real Madrid oyuncusu Brezilyalı Endrick'in hizmetlerini elde etme görevini kolaylaştırabilecek yeni bir silaha sahip olduğunu belirtti.

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"Corriere dello Sport" gazetesine göre, Jose Mourinho, Milan'ın güçlü ilgisine rağmen Endrick'i ocak ayından sonra da Real Madrid'de tutmaya kararlı.

Portekizli teknik adam, 19 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu uzun vadeli planlarının önemli bir parçası olarak görüyor.

Milan ise transferi tamamlamakta ısrarcı ve 60 milyon euro teklif etmeye hazır; buna ek olarak 10 milyon euroya kadar olası bonuslar ve Real Madrid için 80 milyon euroluk bir geri alım şartı da sunmaya istekli.

Bununla birlikte Mourinho, Endrick'in daha fazla fırsatı hak ettiğine inanıyor ve az süre almasını ayrılması için yeterli bir sebep olarak görmüyor.

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Milan ayrıca girişimlerini desteklemek için yeni icra kurulu başkanı Brett Yormark'tan faydalanabilir. Çünkü ikiz kardeşi Michael, Endrick'i temsil eden ajans olan Roc Nation Sports International şirketinde üst düzey bir yöneticilik görevinde bulunuyor.

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Corriere dello Sport gazetesi, bu bağlantının hem oyuncunun kendisiyle hem de Real Madrid ile yürütülecek müzakereleri kolaylaştırmaya yardımcı olabileceğini belirtti.

Bununla birlikte, Mourinho'nun tavrı Milan'ın Endrick'i ocak ayında kadrosuna katma planları önünde hâlâ büyük bir engel oluşturuyor.

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Mourinho'dan kararlı bir tutum

Jose Mourinho, sezon başından beri hesaplarına katmadığı iki oyuncu bulunmasına rağmen, kış transfer döneminde Real Madrid kadrosunda değişiklik yapmak istemiyor gibi görünüyor. Bu arada bazı dosyalar hâlâ açık durumda; bunların başında da yeterince süre bulamayan Endrick'in geleceği geliyor.

Beyaz takım, ikinci milli ara dönemi sonrasında yoluna devam etmeye hazırlanıyor. 21 Kasım'da Celta Vigo ile karşılaşacak ve Noel tatiline kadar 8 maç daha oynayacak. Bunun hemen ardından ise ocak ayında kış transfer dönemi açılacak; bu, Real Madrid'in genellikle hareket etmeyi tercih etmediği bir dönem.

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Ancak "OK Diario" gazetesi muhabiri Ivan Martin iki olası istisnayı açıkladı ve kulübün ve Mourinho'nun sezon içinde takımın yapısını değiştirmek istemediğini, bunun tek istisnasının bu sezon hiçbir maçta forma giymeyen Raul Asencio ve Ferland Mendy'nin ayrılmasına izin verme ihtimali olduğunu ifade etti.

Martin, YouTube üzerinden Inaki Angulo kanalındaki programda şunları söyledi: "Mourinho, Endrick'in ayrılmasına izin vermeyecek, onu göndermeyecek. Kış transfer döneminde ayrılmasına izin verebileceği tek iki oyuncu Mendy ve Raul Asencio."

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Bu sözleri, bu sezon yalnızca 141 dakika süre alan Endrick'in durumu tartışılırken sarf etti. Defensa Central sitesinin İspanyol muhabirden aktardığına göre, Asencio ve Mendy şu an için Portekizli teknik adamın planlarına dahil değil.

Fransız bek, Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarılmıştı ve yerine, kulübün ağustos sonunda Racing Santander'den transfer ettiği genç yetenek Sergio Martinez girmişti; ancak bu orta saha oyuncusu henüz A takımda görünmedi.