Napoli'nin orta saha oyuncusu İskoç Scott McTominay, İtalyan kulübüyle sözleşme yenileme müzakerelerinin tıkanması nedeniyle Real Madrid'in ilgi odağına girdi. Bu durum, özellikle oyuncunun eski teknik direktörü Jose Mourinho'dan bir telefon alması halinde Beyaz Dev'e transfer olma fikrine açık olduğunu belirtmesinin ardından, önümüzdeki dönemde ayrılma ihtimallerinin kapısını aralıyor.

İtalyan "Il Mattino" gazetesi, Napoli yönetimi ile oyuncunun çevresi arasındaki müzakerelerin ilerleme kaydetmediğini belirterek, anlaşmazlığın sürmesinin ayrılığını hızlandırabileceğine dikkat çekti. Real Madrid'in oyuncunun durumunu halihazırda sorduğu, ayrıca Premier Lig'den başka kulüplerin de ilgi gösterdiği aktarıldı.

29 yaşındaki McTominay'in Napoli ile olan sözleşmesi Haziran 2028'e kadar uzanıyor. Ancak raporlara göre sözleşmenin yenilenmesi, oyuncuya yakın isimlerin kontrat geleceğini bir an önce netleştirme isteğinin aksine, kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis için şu anda acil bir öncelik taşımıyor.

Real Madrid'in olası ilgisi, İskoç orta saha oyuncusunun 2024 yazında Manchester United'dan Napoli'ye 30,5 milyon euro karşılığında transfer olmasının ardından sergilediği dikkat çekici performanslara dayanıyor. Oyuncu geçen sezon 44 maçta 14 gol atıp 4 asist yaptı ve 2024-2025 sezonunda İtalya Serie A'nın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.

Mourinho, 2017'de McTominay'e Manchester United'ın ilk takımında ilk kez forma giyme fırsatı vermesi ve kendisini sürekli "oğlum" olarak tanımlaması nedeniyle transfer ihtimallerinde etkili bir faktör olarak öne çıkıyor.

Portekizli teknik direktörden bir telefon alması halinde Real Madrid'e katılma olasılığı sorulduğunda oyuncu şu yanıtı verdi: "Eğer böyle bir şey olursa, bunu düşünürüm."