Mourinho mağlubiyeti Conte'ye bağladı
Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya göre Chelsea'ye yenilmelerini takımı son olarak 2017-18 sezonunda çalıştıran Antonio Conte'ye yordu.
Eski takımına kendi evinde 2-0'lık net skorla kaybeden Mourinho, Maviler'i 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında çalıştıran Conte'nin kurduğu sisteme yenildiklerini savundu.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, "İlk yarı bizden daha iyilerdi. Bunu kabul etmem zor değil. Rahat oldukları bir sistemde oynadılar. Antonio Conte'yle iki sezon boyunca oynadıkları sistem bu. Birçok oyuncuları bu sistemde rahat hissediyorlar. Alonso, Azpilicueta, Kante, Willian..." ifadelerini kullandı.
Lampard karşı çıktı
Müsabakanın galibi Frank Lampard'a basın toplantısında Mourinho'nun bu yorumları soruldu. Lampard eski hocasına karşı çıktı.
"Conte'nin sistemi bu maçta herhangi bir şekilde bir faktör değildi. Eminim ki oyuncuların yarısı o dönem Chelsea'de değillerdi bile. Tomori, Mason Mount, Tammy Abraham... Ben kimsenin sistemini taklit etmeye çalışmıyorum."
Premier Lig'de 18. haftayı Chelsea 32 puanla dördüncü sırada tamamlarken, Tottenham ise 26 puanla yedincilikte yer aldı.