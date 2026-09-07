Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, yarın Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Inter Milan maçıyla ilgili değerlendirmesini paylaştı.

Mourinho, maçın basın toplantısında şunları söyledi: "Yarın Şampiyonlar Ligi'nde bir maç oynayacağız ve daha önce de söylediğim gibi, bu maç son derece önemli değil çünkü herhangi bir şeyi belirlemiyor. Eleme maçı değil ve grubun 4 takımdan oluştuğu eski dönemlerdeki gibi bir grup aşaması da değil."

Sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzde 7 maç daha var ve hem bizim hem de Inter Milan'ın tur atlayacağını düşünüyorum. Real Madrid ile Inter Milan'ın, işler daha ciddi bir hâl aldığında gelecekte yeniden karşılaşmasının pekâlâ mümkün olduğunu düşünüyorum, ancak bu yarın oynanacak sadece bir maç olacak ve içindeki her puan önemli. Inter Milan gibi büyük bir takımın da kesinlikle puan aramaya geleceği kesin. Biz de aynısını yapmaya çalışacağız."

Orta sahadaki eksiklerle ilgili olarak Portekizli teknik adam şu yorumu yaptı: "Açık konuşacağım, beş dakika boyunca cevabın etrafında dönüp durabilirim ama size karşı dürüst olacağım. Bu üç oyuncunun oynamayacağı açık. Cezalı oldukları için yoklar. Bilmiyorum, fikstürün arkasındaki algoritma İtalyan mıdır değil midir bilmiyorum ama bu maçı bu durumda oynamamızı seçti."

Şöyle sürdürdü: "Arnold'un orta sahadaki durumuna ilişkin sorunuz gayet doğal ve açıkça beklediğim bir soruydu. Ama işte buradayız. Üç, dört ya da beş seçeneğimiz var ve burada oturup hepsi hakkında konuşabiliriz, ama sonuçta size bir şey söylemeyeceğim."

Sözlerine şöyle devam etti: "13 yıl sonra bulduğunuz Real Madrid'i nasıl tanımlarsınız? Her zaman Real Madrid olan bir kulüp buldum. Ve bunun yeterli olduğunu düşünüyorum. Real Madrid, Real Madrid'dir. Takım geçmişte son derece karmaşık bir sezon geçirdi ve böyle bir şey olduğunda, geliştirmeniz gereken pek çok şey var demektir. Bunlardan biri istikrar temeli, diğeri de sorunlardır. Mesele de tam olarak bu."

Şunları ekledi: "Her zaman kazanmak istiyoruz. Yarın, her maçta ve her turnuvada. Ama tekrar ediyorum, sorunlar yaşayan temeli düzeltmek bir şeydir, istikrar ise başka bir şey. Örneğin Inter'e bakalım; teknik direktörlerini değiştirmesine rağmen bir istikrar var. Conte, Inzaghi, Chivu; ama oyun tarzı aynı (5-3-2), dinamikleriyle, sağlamlığıyla ve transfer piyasası yapısıyla. İşte istikrar budur. Real bu seviyeye ulaşmalı, ama ne olursa olsun, Real, Real'dir. Zaferler için kurulmuş bir kulüp."

Mourinho'ya "Endrick hazır mı?" diye soruldu ve o da (gülerek) şu yanıtı verdi: "Yarın en fazla 5 ya da 10 dakika oynamaya hazır olabilir. Hepsi bu. Dün takımla ilk kez antrenman yaptı. Budapeşte'de bulunduğumuzdan ya da Avusturya'da oynadığımız bir hazırlık maçından bu yana oynamadı. 5 ya da 10 dakikadan fazla oynayacak durumda değil. Ancak yedek kulübesinde birçok boş yerimiz olduğundan, on iki oyuncu bulunması gerekirken bizde bu kadar oyuncu olmadığından, orada olacak."

Sözlerini şöyle noktaladı: "Belki Endrick beş ya da on dakika oynamak zorunda kalır. Hücum oyuncusu ve hücumda oynayacak. Merak etmeyin, sol bek ya da stoper olarak oynamayacak. Orada ileride oynayacak. Sağda, solda, dokuz numara ya da on numara olarak, ama orada, ileri hatta oynuyor."



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