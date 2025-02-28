Mourinho Galatasaray'a dava açtı: Kazanırsa ne kadar gelir elde edecek?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle Galatasaray'ı dava etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle Galatasaray Kulübü’ne 1 milyon 907 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Fenerbahçe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü’ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz.”

Ne olmuştu?

Galatasaray, Portekizli teknik adamın Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında ırkçılık yaptığını öne sürmüştü. Galatasaray yedek kulübesinin maç sırasındaki tutumunu eleştiren Mourinho, "Maymun gibi zıpladılar" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-kırmızılı takımın ırkçılık iddiası sonrasında Mourinho'nun çok sayıda eski öğrencisi, dünyaca ünlü teknik direktöre yönelik destek mesajları yayımlamıştı.

Mourinho’nun hukuki adımı

Bu hukuki süreç, Mourinho’nun kişilik haklarına yönelik iddialar nedeniyle başlatıldı. Fenerbahçe, davanın gerekçelerini açıklayarak konunun ciddiyetine dikkat çekti.

Özellikle iki kulüp arasındaki rekabetin sert atmosferi, bu tür davaların açılmasını tetikleyen unsurlar arasında gösteriliyor. Önümüzdeki günlerde davanın nasıl ilerleyeceği ve ne gibi sonuçlar doğuracağı spor kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.

Bu süreç, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray taraftarlar tarafından büyük bir dikkatle takip edilecek.