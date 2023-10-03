Portekizli teknik direktör Mourinho, Roma'daki başarısız geçen son haftalarda kendisini eleştirenlere cevap verdi.

NE OLDU? Portekizli teknik direktör Mourinho'nun takımı Roma; Pazar günü Frosinone'yi Romelu Lukaku ve Lorenzo Pellegrini'nin golleriyle mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Cumartesi günkü maç öncesinde Portekizli hoca, altı lig maçında sadece bir galibiyet elde etmişti ve bu durum, kariyerindeki en kötü sezon başlangıcıydı. Bu yüzden, takımdaki geleceğiyle ilgili endişeler her geçen gün artıyordu.

Pazartesi günü Sky Sports Italia'ya konuşan 60 yaşındaki menajer, kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

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NE DEDİLER: Mourinho, Sky Sports Italia'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mütevazı olmadığımı söyleyenlere katılıyorum, çünkü değilim. Bazı başardığım işler var. FC Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak kesinlikle süper bir başarı; finalde oynayan 11 oyuncudan 9'u Portekizliydi. Bir yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde tek bir maç bile oynamamış 7 oyuncuyla bunu başardık.

"Bu büyük bir başarıydı. Ama başkaları da var çünkü eğer büyük takımlarla ve büyük bütçelerle çalışacak kadar şanslıysam, kazanmanın mucize olduğu takımlarla çalışmanın da zorluğunu yaşadım. Manchester United'la Avrupa'da kupa kazandım. Roma'yla birlikte Konferans Ligi kupası zaferi yaşadım."

BÜYÜK RESİM: Mourinho ayrıca nereden geldiğini asla unutmadığını söyleyerek şunları ekledi:

"Üniversitede dahi bir profesör vardı. 'Futbolcuların değil, futbol oynayan erkeklerin hocası olacağını asla unutma. Herhangi bir sır yok; bu sadece kendin olman ve iş yerinde çevremdeki diğer kişilerle empati kurmanla ilgili. Eleştirel, talepkar, açık sözlü ve dürüst olmak, bunların hepsi empatinin farklı şekilleridir' derdi."

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SIRADA NE VAR? Mourinho'nun takımı, 5 Ekim Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Servette ile karşılaşacakları maçı beklemeye başladı.