Mourinho: Ballon d'Or'u kazanması için bu oyuncuyu seçerdim

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanmasını beklediği ismi açıkladı.

France Football dergisi, UEFA iş birliğiyle dün salı günü, Ballon d'Or'a aday gösterilen 30 oyuncuyu içeren listeyi açıkladı.

Jose Mourinho ise takımsal bir kupanın eksikliğinin Kylian Mbappe'nin Ballon d'Or'u kazanmasına engel olmaması gerektiğini düşünüyor. Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 2-1 mağlup etmesinin ardından " Canal Plus" kanalına konuşan Portekizli teknik adam, forvetinin adaylığını savundu.

Mourinho şunları söyledi: "Dünyanın en iyi oyuncusu bile bir sezonu tek bir kupa kazanmadan geçirebilir. Her şeyi kazanabilir ama yine de dünyanın en iyi oyuncusu olmayabilir."

Ardından tercihini açık bir şekilde belirtti: "Elbette, Mbappe'ye oy vereceğim."

Bu, salı günü açıklanan 30 kişilik aday listesinde adı yer alan Fransız oyuncu için büyük bir destek niteliğinde.

Mbappe, sezonun Real Madrid ve Fransa Milli Takımı ile herhangi bir büyük kupa kazanmadan sona ermesine rağmen ödül adaylığını açıkça savunuyor.

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Geçen sezon La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası gol krallığı listelerinin zirvesinde yer alan Fransa Milli Takımı kaptanı, Dünya Kupası'nda tarihe geçtiğini (tarihi gol kralı) düşünüyor ve "bu yılın" ilk kez Ballon d'Or'u kazanacağı yıl olabileceğini görüyor.

Geçtiğimiz pazartesi günü şunları söyledi: "Dünyanın en iyi kulübü olan Real Madrid için oynadığınızda, kaçınılmaz olarak bu tür bireysel ödüllerle anılır olursunuz."

Ibrahima Konate de sonucun 26 Ekim'de Londra'da belli olacağı ödülde vatandaşına oy vereceğini açıkladı.