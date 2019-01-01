Motta, 2-7-2 taktiğini anlattı

Genoa'nın yeni teknik direktörü Thiago Motta'nın sıra dışı taktiğini Serie A'da kullanıp kullanmayacağı merak konusu oldu.

'ya 8 maçta 5 puanla başlayan ve 19. sıraya kadar gerileyen , teknik direktörlük görevine Thiago Motta'yı getirdi.

Motta hakkındaki en önemli tartışma konusu ise daha önce görev yaptığı PSG U-19 takımında kullandığı 2-7-2 taktiği.

Geleneksel diziliş isimlerinin aksine 11 kişinin tamamını dahil eden taktiğini Serie A'da kullanıp kullanmayacağı merak edilen Motta, sistemini La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçlerle anlattı.

"Kalecimizi orta sahadaki 7'liden biri olarak sayıyorum" diyen Motta, felsefesini "Benim için ilk savunmacımız santrforumuz, ilk hücumcumuz ise kalecimiz" diyerek açıkladı.

"Mourinho düşman arardı"

Daha önce DAZN'a açıklamalarda bulunan İtalyan antrenör, oyunculuk döneminde çalıştığı teknik direktörlerden öğrendiklerini şu sözlerle dile getirmişti:

Haberin devamı aşağıda

"Mourinho güzellik değil düşman arardı. Bulamadığı zaman da düşman yaratırdı. 'de 11 puanla liderken üst üste yenilgi ve beraberlik almıştık. Pazartesi günü ilk basın toplantısında 'dan hakemlere kadar herkese saldırdı. Atmosferi değiştirmesi gerekiyordu"

"Ancelotti'nin ise müthiş bir futbol bilgisi vardı. Bunu soyunma odasını harika idare etmesi, maç hazırlığı ve insan ilişkileriyle birleştirerek başarılı oldu"

Thiago Motta, kariyerinde Ancelotti ve Mourinho haricinde Frank Rijkaard, Louis van Gaal, Rafael Benitez ve Antonio Conte gibi isimlerin yönetiminde görev yapmıştı.