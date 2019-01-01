Moses, devre arasında Chelsea'ye dönebilir

İngiliz basını, Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Victor Moses'ın devre arasında Chelsea'ye geri dönebileceğini gündeme getirdi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'den kiralanan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Victor Moses'a yol göründü.

The Sun'ın haberine göre yaşadığı sakatlık sebebiyle bu sezon yalnızca 4 lig maçında forma giyebilen Nijeryalı futbolcunun kiralık sözleşmesine son verilecek ve devre arasında Chelsea'ye gönderilecek.

Chelsea ile 2020-21 sezonuna kadar sözleşmesi olan Moses, sarı-lacivertli formayla görev aldığı 20 resmi maçta 5 kez ağları buldu ve 2 de asist yaptı.

Son 2 lig maçında forma giyen ancak zayıf bir performans gösteren Moses, bu sezon yalnızca ilk hafta oynanan Gaziantep FK maçında gol atabilmişti.