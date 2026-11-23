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Serie A, 12. hafta

Monza-Fiorentina 3-0

Goller: 44' pen. Varela (M), 51' Varela (M), 59' Robinson (M).

Serie A'da 12. hafta, Monza ile Fiorentina arasındaki pazartesi gecesi maçıyla sona erdi. Juric'in takımı, U-Power Stadium'daki tek taraflı mücadeleyi 3-0 kazandı. İlk yarının son dakikalarında, eski Benfica oyuncusu Gustavo Varela'nın şutunda Oulai'nin Fiorentina ceza sahasında topa elle müdahalesi üzerine verilen penaltıyı Varela gole çevirerek kilidi açtı. Pessina'nın asistinde şık bir topuk vuruşuyla ikinci golü de Varela attı ve ligde 11 maçta 11 gole ulaştı. Son sözü İngiliz Robinson söyledi. Monza, üst üste dört yenilginin ardından yeniden kazanarak küme düşme hattından çıktı.

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Maçın yıldızı Gustavo Varela'ydı. Tribündeki Inter yöneticilerinin gözü önünde biri topuk vuruşuyla olmak üzere iki gol attı. Portekizli forvet, ocak ayı transfer döneminin gözde isimlerinden biri olacak. Hem Inter hem de Napoli oyuncunun menajerleriyle temas kurdu; adı Avrupa'nın yarısının transfer listesinde yer alıyor.

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GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR:

86': Beto yine kafa vuruşuyla gole yaklaştı. Thiam'ı geçen top bu kez direğe çarptı.

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68': Oyuna yeni giren Beto'nun kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

61': Fiorentina, Pellegrino ile gole yaklaştı. Thiam önce Arjantinli oyuncuya, ardından Njie'ye geçit vermedi.

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59': MONZA'NIN ÜÇÜNCÜ GOLÜ: Robinson'ın sağ ayağıyla yaptığı vole, bir rakibe çarpıp ağlara gitti.

51': MONZA FARKI İKİYE ÇIKARDI: Yine Varela! Pessina'nın asistinde topuk vuruşuyla harika bir gol attı.

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44': MONZA'NIN GOLÜ, VARELA! Portekizli oyuncu penaltıyı gole çevirerek De Gea'yı ters köşeye yatırdı ve ligdeki onuncu golünü kaydetti.

43': Monza penaltı kazandı! Varela dönüp kaleye vurdu, Oulai açık durumdaki koluyla topu kesti.

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MAÇ KÜNYESİ:

Monza-Fiorentina 3-0

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GOLLER: 44' pen. Varela (M), 51' Varela (M), 59' Robinson (M).

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio (74' Ziolkowski), Goglichidze, Carboni; Birindelli (85' Lucchesi), Akinsanmiro (74' Ondoa), Colombo, Mangas; Pessina (85' Touré), Robinson (67' Mota); Varela. Teknik direktör: Juric

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FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery (28' Ranieri), Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono (67' Beto), Goncalves (46' Njie), Gnonto (66' Valdepenas); Pellegrino. Teknik direktör: Vanoli

SARI KARTLAR: Dragusin (F).

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KIRMIZI KARTLAR:

HAKEM: Doveri

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ASİST: Pessina.