Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Samet Çayır
Galatasaray vs ZalgirisGetty
Şampiyonlar LigiMolde vs GalatasarayMoldeGalatasaray

Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GOAL Türkiye, bildiriyor.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, hafta içinde yüzünü yeniden Avrupa'ya dönüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Ljubljana'yı eleyen sarı-kırmızılılar, grup aşaması öncesinde son engeli aşmak için sahaya çıkıyor.

Aslan, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Molde ile karşı karşıya geliyor.

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Molde - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında 23 Ağustos Çarşamba akşamı Molde'ye konuk olacak.

Aker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MaçTarihSaatKanal
Molde - Galatasaray23.08.202322.00EXXEN

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