Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, hafta içinde yüzünü yeniden Avrupa'ya dönüyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Ljubljana'yı eleyen sarı-kırmızılılar, grup aşaması öncesinde son engeli aşmak için sahaya çıkıyor.
Aslan, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Molde ile karşı karşıya geliyor.
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Molde - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında 23 Ağustos Çarşamba akşamı Molde'ye konuk olacak.
Aker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Molde - Galatasaray
|23.08.2023
|22.00
|EXXEN