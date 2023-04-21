Brighton’ın Ekvadorlu orta saha oyuncusu Moises Caicedo, Ocak ayında Arsenal’den aldığı teklifin ardından Londra ekibine transfer olmayı istediğini ve bu transferin gerçekleşmemesi nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Brighton’ın 70 milyon sterlinlik teklifi geri çevirmesinin ardından hissettiklerini paylaşan Caicedo, üzüntüsünü gizlemedi.
Caicedo ne söyledi?
“Transferin gerçekleşmemesi benim için çok zordu.
Birçok insan Instagram aracılığıyla benimle dalga geçti ve çok kötü davrandı. Bu tarz şeyleri görmemek için uzun bir süre sosyal medya hesaplarımı kontrol etmedim.
Arsenal’i izledim ve oyun tarzlarını sevdim. Çok genç ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takım. Her zaman daha fazlasını isteme zihniyetine sahipler.
Transfer gerçekleşmedi ve şimdi Brighton ile iyi bir sezon geçirmeye odaklandım. Sezonu iyi bir yerde bitirmek istiyoruz ve gelecek sezon neler olacağını hep beraber görececeğiz”
Arsenal’in teklifinin ardından zor bir çocukluk geçirdiğini ve Santo Domingo’da 10 kardeşli bir ailenin en küçük çocuğu olarak büyüdüğünü belirten Caicedo, yaşadığı hayal kırıklığına rağmen son dönemde Brighton’ın en önemli oyuncularından biri olmayı başardı. Oyuncusunun üzüntüsünü anlayabildiğini belirten Brighton Teknik Direktörü Roberto De Zerbi ise yıldız oyuncunun çevresinden etkilenmiş olabileceği imasında bulundu.