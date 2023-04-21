Brighton’ın Ekvadorlu orta saha oyuncusu Moises Caicedo, Ocak ayında Arsenal’den aldığı teklifin ardından Londra ekibine transfer olmayı istediğini ve bu transferin gerçekleşmemesi nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Brighton’ın 70 milyon sterlinlik teklifi geri çevirmesinin ardından hissettiklerini paylaşan Caicedo, üzüntüsünü gizlemedi.

“Transferin gerçekleşmemesi benim için çok zordu.

Birçok insan Instagram aracılığıyla benimle dalga geçti ve çok kötü davrandı. Bu tarz şeyleri görmemek için uzun bir süre sosyal medya hesaplarımı kontrol etmedim.

Arsenal’i izledim ve oyun tarzlarını sevdim. Çok genç ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takım. Her zaman daha fazlasını isteme zihniyetine sahipler.

Transfer gerçekleşmedi ve şimdi Brighton ile iyi bir sezon geçirmeye odaklandım. Sezonu iyi bir yerde bitirmek istiyoruz ve gelecek sezon neler olacağını hep beraber görececeğiz”