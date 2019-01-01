Moise Kean resmen Everton'da

Juventus'un genç yıldızı, kariyerine bundan böyle Premier Lig'de devam edecek.

, 'tan Moise Kean'i kadrosuna kattığını duyurdu.

19 yaşındaki forvet oyuncusu, Premier Lig ekibiyle beş yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten bonservis bedeliyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı fakat Everton'ın bu transfer için 32 milyon euro peşin ödeme yapması bekleniyor. Bonus ücretlerle birlikte bedelin 40 milyon euro'ya çıkma ihtimali var.

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Kean, Merseyside ekibinden senede 3 milyon euro kazanacak.

Kulübün resmi internet sitesine konuşan Moise Kean, "Everton'ı tercih ettim çünkü bu kulüp geleceğe odaklanmış bir kulüp. Ben de öyleyim." şeklinde konuştu.

Moise Kean'in gelişiyle birlikte Cenk Tosun'un Everton'daki forma şansının azaldığı yorumları yapılıyor. Cenk'in adı yaz boyunca ve Beşiktaş başta olmak üzere Türk ekipleriyle anıldı.