Moise Kean: Messi ve Cristiano Ronaldo gibi olmak istiyorum

Juventus'un genç golcüsü Moise Kean "Ne Messi ne Ronaldo'yum ama onlar gibi olmak istiyorum" dedi.

Balotelli'den bu yana 'da 8 gole ulaşan en genç oyuncu olan 19 yaşındaki Moise Kean kırılmadık rekor bırakmak istemediğini söyledi. İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Kean, "Yeni bir rekor daha kırdığım için çok mutluyum. Daha fazlasını yapmak için hazırım" dedi.

Kariyer hedefini en yükseğe koyduğunu da belirten Kean, "Ne Messi, ne de Ronaldo'yum. Ama bir gün onlar gibi olmak istiyorum. Bana sahada yardım edecek tek şeyin çok çalışmak olduğunu biliyorum" diye konuştu.

Yıldızlar topluluğu 'ta bu sezon 7 maçta forma giyen Kean 2 kez ağları havalandırdı. Genç oyuncu İtalya Milli Takımı'nda da çıktığı 3 maçta 2 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.