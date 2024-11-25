Mohamed Salah'tan Liverpool taraftarlarını yıkan itiraf

Mohamed Salah, Liverpool'dan henüz yeni bir sözleşme teklifi almadığını belirterek hayal kırıklığını dile getirdi.

Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, sezon sonunda sona erecek sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Southampton karşısında alınan galibiyet sonrası basın mensuplarına konuşan Salah, Liverpool'dan henüz yeni bir kontrat teklifi almadığını ve bu durumun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

Salah, "Aralık ayına yaklaştık ve henüz kulüpten kalmam için bir teklif almadım. Muhtemelen ayrılmaya daha yakınım. Bu kulüpte yıllardır oynuyorum ve Liverpool gibisi yok. Ancak bu benim elimde olan bir durum değil" dedi.

Sözlerine devam eden Salah, "Tabii ki hayal kırıklığına uğradım. Ama şu anda Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya odaklandım. Profesyonel bir oyuncuyum ve en üst seviyede oynamaya devam etmek istiyorum" diye ekledi.

Yıldız oyuncuların belirsizliği

Salah’ın yanı sıra, Virgil van Dijk ve Trent Alexander-Arnold’un da sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek. Henüz bu oyuncularla da anlaşma sağlanmış değil.

32 yaşındaki oyuncu, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı maçlarda 12 gol atıp 10 asist yaptı. Bu performansıyla Salah, Liverpool’un Premier Lig’de sekiz puan farkla zirvede yer almasına katkı sağladı.

Liverpool’un Salah’ın temsilcisi Ramy Abbas ile temas kurduğu belirtilirken, kulüp içinden gelen bilgilere göre görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi. Ancak Salah, geçmişte Suudi Arabistan’dan gelen tekliflere dair yorum yapmaktan kaçındı.

Salah, "Takıma odaklandım. Bu konuyu konuşmak istemiyorum" diyerek geleceğine ilişkin belirsizliğini sürdürdü.

Liverpool, bu hafta Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi’nde ve Manchester City ile Premier Lig’de kritik karşılaşmalara çıkacak. Salah, "Bu galibiyet önemliydi. Takım olarak yeni menajerle kimyamız oturdu. Umarım kazanmaya devam eder ve sezon sonunda kupalar kazanırız" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.