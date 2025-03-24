Modric'ten Vinicius'u çok sinirlendirecek Mbappe yorumu

Hırvat yıldız, Mbappe’nin sadece bireysel değil takım başarısıyla da Ballon d’Or’un favorisi olduğunu söyledi.

Real Madrid’in süperstarı Kylian Mbappe, bu yılın sonunda verilecek 2025 Ballon d'Or ödülü için favoriler arasında yer alıyor. Fransız forvet, 2025 yılına hızlı bir giriş yaparken, şu ana dek 44 maçta 31 gole ulaştı.

Mbappe’nin sezon genelindeki performansı bireysel olarak etkileyici olsa da, Ballon d'Or yarışında takım başarıları da belirleyici olacak. Real Madrid hâlâ La Liga, Copa del Rey ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk şansını sürdürüyor. Mbappe'nin katkısı, bu üç kulvarda da belirleyici olacak gibi görünüyor.

Fransız yıldız, 1992/93 sezonunda İvan Zamarano’nun Real Madrid formasıyla attığı 37 gollük rekoru kırma yolunda ilerliyor. Mbappe, geçen sezon Paris Saint-Germain’de 44 gol atarak kariyer rekorunu kırmıştı ve aynı sayıya Madrid'de de ulaşabilir.

"Birden fazla kez kazanabilir"

Bu kritik dönemeçte, 2018 Ballon d'Or sahibi Luka Modric, Telefoot’a verdiği röportajda Mbappe için şu ifadeleri kullandı:

“O dünyanın en iyi oyuncularından biri. Daha önce hiç görülmemiş şeyler yapabilme yeteneğine sahip. Mbappe’de beni en çok etkileyen şey onun kişiliği ve varoluş biçimi. İnanılmaz bir çocuk, çok mütevazı, her zaman şakalaşmaya ve takım arkadaşlarına yardım etmeye istekli.” Gelecek maç La Liga RMA LEG Maç önizlemesi

“Çok sakin biri. Dışarıdan bakıldığında en iyi sezonunu geçirmediğini söyleyebilirsiniz ama 30’un üzerinde gol attı. Düşünün, bu onun ‘ortalama’ sezonuysa en iyisi nasıl olur!”

Modric, Mbappe’nin Ballon d'Or için sadece bu sezon değil, önümüzdeki yıllarda da en güçlü adaylardan biri olduğunu vurguladı:

“Ona, Real Madrid’in maç kazanmasına yardım etmeye devam etmesini söylüyorum. Eminim sadece bir değil, birkaç Ballon d'Or kazanmak için favorilerden biri olacak.”

Tecrübeli orta saha oyuncusu, geleceği hakkında da konuştu ve kulüp kariyerini Madrid’de noktalamayı hayal ettiğini ima etti.