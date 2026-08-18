Modric: Milan, Real Madrid ile aynı seviyede

Milan oyuncusu Hırvat Luka Modric, takımla ikinci sezonuna başlamaya hazır olduğunu doğrularken, hedefinin rekabet etmek ve kulübün beklentilerini karşılamak olduğunu vurguladı.

Hırvat yıldız, İspanyol "As" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: "İçimde, Milan'da kalmak istediğimi biliyordum, ama buna imkân verecek başka şeyleri de kontrol etmem gerekiyordu. Ve şimdi buradayım, geri döndüğüm için mutluyum."

Orta saha oyuncusunun kararı, geçen yıl mümkün olmayanı başarma isteğinden de kaynaklandı. Modric şöyle konuştu: "Son maçı tanımlamak için kullanacağım kelime hayal kırıklığı, çünkü iyi bir performans sergiliyorduk. Mart'a kadar şampiyonluk için yarışıyorduk ve sakatlığın, o zamana kadar yaptığım gibi takıma yardım etmeme izin vermemesi kişisel anlamda da beni üzüyordu."

Şunları ekledi: "Sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaramadık, ama başka olumlu şeyler kaldı; kulübün etrafındaki atmosfer, soyunma odasındaki hava ve aramızdaki bağlılık. Birbirimize çok saygı duyuyoruz."

Modric, Meksika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Kupası'yla meşgulken bile Milan'ı unutmadığını açıkladı ve şöyle dedi: "İlk günlerde, sadece son derece olumlu geçen bir yılın ardından neyin yanlış gittiğini düşündüm. Sonra Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a odaklanmam gerekiyordu, ama kulüple daima iletişimde kaldım ve ülkemin milli takımına odaklanmama rağmen Milan hep aklımdaydı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Sezon boyunca, hatta aralıkta bile sözleşme yenilemeyi imzalayabilirdim, ama önce bedenimi dinlemek ve futbola karşı aynı istek ve tutkuya sahip olup olmadığımı öğrenmek istedim. Milan bana ne kadar önem verdiğini ve yeni projede yer almamı ne kadar istediğini gösterdiğinde, işte bu duymam gereken şeydi. Ailemle konuştum ve kalmaya karar verdim."

Devamında şunları söyledi: "Herkes yaşımdan bahsediyor ve bazı oyuncular benim yaşımın yarısı kadar, ama ben bunu düşünmüyorum. Bana kendimi daha genç hissettiriyorlar ve onlarla rekabet etmem için beni cesaretlendiriyorlar; bu da beni ilerlemeye devam etmeye itiyor. Ben son derece rekabetçiyim."

Modric, kararlarının ardındaki temel etkenin daima Milan taraftarlarından gördüğü sevgi olduğunu belirtti ve şöyle konuştu: "Nerede olursak olalım, bütün yıl boyunca taraftarların sevgisini hissettim. Bu, hayal edebileceğimden çok daha fazlaydı. Bu kadar sevgi hissettiğinizde, istediğiniz şey bu sevgiye karşılık vermek ve Milan'ı temsil etmek için sahip olduğunuz en iyiyi ortaya koymaktır."

Şunları ekledi: "Dünyanın en büyük kulübünde, yani Real Madrid'de oynadım, ama hissiyatım Milan'ın da aynı seviyede olduğu. İnsanlar Milan'dan bahsettiğinde, diğer kulüplerden bahsettiklerinden farklı bir şekilde bahsediyorlar. Buraya geldiğinizde bunu anlıyorsunuz. Yıllardır buradaymışım gibi hissettim. Ve bu beni daha fazlasını ortaya koymaya itiyor."

Modric sözlerini şöyle tamamladı: "Burası bulunmak istediğim yer ve bu yüzden buradayım. İlk günkü hedefimle geri döndüm, o da kazanmak. Alçakgönüllü olmalı, çok çalışmalı ve birlik olmalıyız. Böyle bir kulüpte oynadığınızda doğal mantık kazanmayı düşünmektir, sadece Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı değil. En yükseğe ulaşmayı hedeflemelisiniz ve bu, hepimizin sahip olduğu aynı hedef."