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FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-ATALANTAAFP
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Modric, İtalya Serie A'da İbrahimovic'in rekorunu kırdı

L. Modric
Z. Ibrahimovic
C. Pulisic
Udinese - AC Milan
Udinese
AC Milan
Serie A
Hırvatistan
İsveç
ABD
İtalya
Fas
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Cezayir
Irak

Kırk bahar onu durdurmaya yetmiyor

Hırvat yıldız Luka Modric, olağanüstü kariyerine yeni sayfalar eklemeye devam ederek yaşın parlamanın ve fark yaratmanın önünde bir engel olmadığını kanıtladı. Milan forması altında Udinese karşısında erken bir gole asist yapan tecrübeli futbolcu, İtalya Serie A'da son yılların en önemli isimlerinden birini geride bırakarak dikkat çekici bir rekora imza attı.

Modric, pazar akşamı Friuli Stadı'nda oynanan ve İtalya Serie A'nın sekizinci haftası kapsamındaki Milan-Udinese maçında büyülü dokunuşuyla öne çıktı ve Rossoneri'nin skoru açmasına katkı sağlayan harika bir asist yaptı.


Gol altıncı dakikada geldi. Modric, Amerikalı takım arkadaşı Christian Pulisic'e kusursuz bir pas attı. Pulisic topla ilerleyerek Udinese savunmasını geçti ve topu ağlara göndererek Milan'a maçta erken üstünlüğü kazandırdı.

Öte yandan, istatistik alanında uzmanlaşmış "Opta" ağı, Hırvat yıldızın elde ettiği olağanüstü bir rekoru açıkladı: Modric, müsabakanın 2004-2005 sezonunda yirmi takımlı sisteme geri dönmesinden bu yana, kırk yaşını geçtikten sonra İtalya Serie A'da en çok gol asisti yapan oyuncu oldu.

Modric'in kırk yaşını geçtikten sonraki asist sayısı 4'e ulaştı ve aynı dönemde 3 asist yapan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'i geride bıraktı. Milanlı orta saha oyuncusu, yaşının ilerlemesine rağmen maçlara etki etme ve fark yaratma kabiliyetini kanıtlamayı sürdürdü.




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