Milan, önündeki Avrupa ve lig maçları öncesinde Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric'in sakatlanmasıyla yeni bir darbe aldı.

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Bu konuda Sky Sport Italia kanalı, Modric'in sağ uyluğundaki rectus femoris kasında zorlanma yaşadığını ve bu nedenle 26 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynanacak maç için Milan kafilesiyle birlikte Yunanistan'a gidemeyeceğini duyurdu.

İlk değerlendirmelere göre Hırvat yıldızın 30 Kasım Pazartesi günü Serie A'nın 13. haftasında oynanacak Cagliari maçında forma giymesi de büyük soru işareti. Portekizli Ruben Amorim yönetimindeki teknik ekip, sakatlığın ağırlaşmasını ve oyuncunun sahalardan daha uzun süre uzak kalmasını önlemek için tamamen iyileştiğinden emin olmadan onu riske atmak istemiyor.

Bu gelişmeler, 6 Aralık'ta San Siro'da oynanacak Parma maçını 2018 Ballon d'Or sahibinin dönüşü için olası tarih haline getiriyor. Tahminlere göre iyileşme süreci planlandığı gibi ilerlerse oyuncunun bu karşılaşma öncesinde takıma dönmesi mümkün.

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Teknik açıdan Modric'in yokluğu Milan için önemli bir kayıp. Eski Real Madrid oyuncusu, 41 yaşına gelmesine rağmen etkili performanslar sergilemeyi sürdürüyor ve orta sahada takımın oyun kurulumunda ve maçların temposunu kontrol etmede güvendiği isimlerden biri haline geldi.

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Serie A'nın 2026-2027 sezonu istatistiklerine göre Modric, Milan formasıyla 9'unda ilk 11'de başladığı 12 maçta toplam 836 dakika süre aldı. Ligde henüz gol atamayan Hırvat oyuncu, 2 asist yaparak 2 gole katkı sağladı.

Rakamlar, oyun kurulumuna yaptığı katkıyı da gözler önüne seriyor. Serie A'da %92 pas isabeti yakalayan Modric, 713 başarılı pas, 9 gol fırsatı ve 57 top kazanma kaydetti. Bu veriler, takımın hatları arasında bağlantı kurma ve topa sahip olmayı sürdürme konusundaki rolünün büyüklüğünü yansıtıyor.

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fbref sitesinin istatistiklerine göre Modric, bu sezon tüm kulvarlarda Milan formasıyla 12'si Serie A'da, 2'si UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere 14 maça çıktı. Toplam 892 dakika süre alan oyuncu, gol atamazken 2 asist yaptı.

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Modric, geçen pazar günü Frosinone'nin 5-1 yenildiği son maçta 90 dakika sahada kalmış, öncesinde de Genoa ve Inter karşılaşmalarının tamamını oynamıştı. Beklenen bu yokluk, özellikle önümüzdeki günlerde lig ve Avrupa maçlarının art arda geleceği düşünüldüğünde, Milan'ın onun tecrübesine ihtiyaç duyduğu bir döneme denk geliyor.

Milan, 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle topladığı 27 puanla Serie A puan tablosunda şu anda dördüncü sırada bulunuyor ve lider Lazio'nun 3 puan gerisinde. Teknik direktör Amorim'in takımı, ligde geride kalan 12 haftada 28 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.

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