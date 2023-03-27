Bu yaz sözleşmesi sona erecek olan PSG'nin yıldızı Lionel Messi'nin taliplisi çok.

Yaz transfer dönemi adım adım yaklaşırken, yedi Ballon d'Or sahibi Lionel Messi'nin Paris'te kalıp kalmayacağı merakla bekleniyor.

Kontratı bu yaz sona erecek olan Arjantinli yıldız, henüz Paris Saint-Germain ile sözleşme yenilemedi. Bu durum, birçok spekülasyonun ortaya çıkmasına neden oluyor.

Messi'nin adı MLS kulüpleri ile ciddi bir şekilde anılıyor. Özellikle Inter Miami'nin tecrübeli yıldızla yakından ilgilendiği biliniyor.

Tüm bu dedikoduların içinde ortaya çok ilginç bir iddia daha atıldı.

İddialar neler?

İspanyol yayın organı Sport'ta yer alan habere göre, MLS kulüpleri, Messi için radikal bir karar aldı.

Buna göre, 35 yaşındaki yıldız oyuncu hangi takımı seçerse seçsin, maaşının bir kısmının ödenmesi için bütün MLS takımları yardımcı olacak.

Bu haberlerin ardından Messi'nin MLS'e daha da yaklaştığı bildiriliyor.

Lionel Messi'yi ne bekliyor?

Millî arada ülkesine dönen Messi, Arjantin'in Panama'yı 2-0 yendiği karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı ve bir gol kaydetti. Arjantin, bir sonraki hazırlık maçını 29 Mart'ta Çuraçao'ya karşı oynayacak.

Millî aranın ardından Paris'e geri dönecek olan Messi, PSG'nin 2 Nisan'da Lyon'u konuk edeceği mücadelede takımının yine en büyük kozlarından biri olacak.

Arjantinli yıldız, sözleşmesiyle ilgili henüz bir karar vermiş değil.