Arjantinli oyuncunun gelecek sezonki adresi kafaları karıştırmaya devam ediyor.

MLS’in üst düzey yöneticilerinden Don Garber, PSG ile olan kontratının son aylarına giren ve sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lionel Messi’yi bu lige getirmek için bir takım çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Arjantinli efsanenin David Beckham’ın takımı Inter Miami ile görüştüğünü doğrulayan Garber, Messi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Ne söylendi?

Messi’nin MLS için gerçekçi bir transfer hedefi olduğunun altını çizen Garber, “Messi’yi burada görmek hepimizi mutlu eder. Onun MLS’e yapacağı katkının ABD’de de oynayan ve oynamış olan tüm sporcuların bulundukları lige yaptığı katkıdan daha fazla olacağına inanıyoruz. Messi MLS’e katılırsa bu ligimiz için daha önce eşi benzeri görülmemiş bir katkı olacak” dedi.

PSG’nin Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e elenmesinin ardından taraftarların hedefi haline gelen ve sıklıkla tepki gören Messi’nin yeniden Barcelona’ya dönebileceği de iddialar arasında yer alıyor.

Cristiano Ronaldo’nun kariyerini sürdürdüğü Suudi Arabistan da efsane oyuncuya astronomik bir teklif yapmaya hazırlanırken, Messi’nin yeni durağı merakla bekleniyor.