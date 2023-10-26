Victor Osimhen, Al-Hilal ile bağlantı kurduktan sonra Suudi Pro Lig'e gitmek yerine Lionel Messi ile oynamak için MLS'e geçmeyi tercih ediyor.

Osimhen, MLS'i Arabistan'a tercih ediyor

Napoli'de mutlu olduğunu vurguladı

Ancak aynı zamanda Suudi Pro Lig'i övdü

NE OLDU? Nijeryalı forvet, yaz boyunca Suudi Pro Lig ekibi Al-Hilal tarafından istendi ancak kulübün teklifi, Napoli tarafından geri çevrildi. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan golcü oyuncunun Napoli ile henüz kontrat yenilememesi, spekülasyonların devam etmesine yol açtı.

NE SÖYLEDİ?: Osimhen'e Twitch yayınında MLS veya Suudi Pro Lig arasında seçim yapması istendiğinde Nijeryalı golcü şunları söyledi: "Aynı şartlara sahip olsaydım, MLS'e giderdim."

BÜYÜK RESİM: MLS'i tercih etmesine rağmen Osimhen, Pro Lig'in Cristiano Ronaldo'nun transferinden bu yana doğru yönde ilerlediğini kabul ederek sözlerine şöyle devam etti:

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"Liglerini geliştirmeye çalışıyorlar ki bu iyi bir şey. Tüm zamanların en iyilerinden biri (Ronaldo) oraya gitti. Onun (Ronaldo'nun) etkisi nedeniyle, pek çok yetenekli oyuncunun da oraya gitmesini sağladılar. Yani Benim açımdan bu gerçekten çok iyi. Kendi liglerini en iyilerden biri haline getirmeye çalışıyorlar. Bana göre muhteşem bir şey yapıyorlar."

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SIRADA NE VAR? Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Union Berlin'i 1-0 mağlup eden Napoli, pazar günü İtalya Serie A maçında AC Milan'a karşı sahaya geri dönecek.