Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor...
Spor Toto Süper Lig'de hedefsiz kalan Başakşehir, ligde kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü ile kupada kozlarını paylaşıyor.
Başakşehir ile Ankaragücü arasında İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. İki takım bu akşam Ankara'da rövanş mücadelesine çıkıyor.
MKE Ankaragücü - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesinde 25 Mayıs Perşembe akşamı MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.
Eryaman Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Yarı final rövanş mücadelesi, A Spor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.
Kazanan takım, finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak.