Birleşik Arap Emirlikleri Profesyonel Ligler Birliği, geçen yıl Kahire'de imzalanan sözleşme uyarınca turnuvanın bir önceki edisyonunun düzenlenmesine ve ev sahipliğine katkıda bulunmasının ardından, Mısır Süper Kupası'nın gelecek edisyonunun düzenlenmesine ve ev sahipliğine katılmaktan özür diledi.

Kaynakların "Kahire 24" sitesine açıkladığına göre, Mısır Futbol Federasyonu ile Birleşik Arap Emirlikleri Profesyonel Ligler Birliği arasında imzalanan anlaşma, birliğin Mısır Süper Kupası'nın iki edisyonunu düzenleyebilmesini öngörüyordu; ancak sözleşmenin ikinci yılının devreye sokulması zorunlu değildi; zira anlaşma, iş birliğinin sürdürülmesi için iki tarafın da onayını şart koşuyordu.

Kaynaklar, Birleşik Arap Emirlikleri Profesyonel Ligler Birliği'nin turnuvanın yeni edisyonunun düzenlenmesine katılmaktan özür dilediğini Mısır tarafına bildirdiğini ve böylece gelecek Mısır Süper Kupası'nın ev sahipliğini ve düzenlenmesini üstlenecek tarafı belirlemek için girişimlerin başladığını açıkladı.

Mevcut dönemde, Mısır Süper Kupası'nın gelecek edisyonunun ev sahipliğini ve düzenlenmesini üstlenecek yeni bir ortakla anlaşmaya varmak amacıyla, bir dizi Emirlik kuruluşunun yanı sıra Körfez bölgesindeki başka kuruluşlarla da müzakereler yürütülüyor.

Mısır Süper Kupası'nın gelecek edisyonunun, gelecek kasım ayının başında 4 kulübün katılımıyla düzenlenmesi planlanıyor. Bu kulüpler; Mısır Ligi şampiyonu Zamalek, Mısır Kupası şampiyonu Pyramids, Kulüpler Birliği Kupası şampiyonu El Masry El Bورسعedi ile turnuvaya altın kart yoluyla katılan Al Ahly.

Al Ahly, final maçında ezeli rakibi Zamalek'i iki golle mağlup etmeyi başararak Mısır Süper Kupası'nın geçen edisyonunda şampiyonluğa ulaşmıştı.



