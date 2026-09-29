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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Mısır Millî Takımı'nın yıldızına derbi öncesi endişe veren sakatlık

Güney Sudan - Mısır
Güney Sudan
Mısır
Africa Cup of Nations Qualification
A. Fatouh
Zamalek SC - Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
Premier Lig
Güney Sudan
Mısır

Fetuh, Güney Sudan karşısında oyundan çıktı

Mısır Milli Takımı'nın sol beki Ahmed Fettuh, bu Salı akşamı Cuba Stadı'nda oynanan Güney Sudan maçında endişe verici bir sakatlık geçirdi. Karşılaşma, 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri İkinci Grup'un ikinci haftası kapsamında oynandı.

Fettuh, 52. dakikada ikili mücadele sonrası uyluk ön adalesinde meydana gelen sakatlık nedeniyle teknik direktörü Hüsam Hasan'dan oyundan çıkmak istedi ve yerine takım arkadaşı Kerim Hafız girdi.

Fettuh'un önümüzdeki birkaç saat içinde sakatlığın teşhis edilmesi ve sahalardan uzak kalacağı sürenin belirlenmesi için tıbbi kontrollerden geçmesi bekleniyor.

Fettuh'un sakatlığı, Mısır ekibi Zamalek'in teknik direktörü Mutemed Cemal için bir endişe kaynağı, zira oyuncu hem ligde hem de Afrika Şampiyonlar Ligi'ndeki kadrosunun önemli bir parçası olarak görülüyor.

Zamalek'i, önümüzdeki 11 Ekim'de Mısır Ligi'nin zirve mücadelesinde ezeli rakibi Ahli karşısında zorlu bir sınav bekliyor.

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