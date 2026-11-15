Mısır Milli Takımı kadrosundan Malavi maçı öncesi önemli bir oyuncu çıkarıldı

Mısır Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde yaklaşan Malavi karşılaşması öncesinde yeni bir darbe aldı. En önemli yıldızlarından birinin sakatlığından tam olarak iyileşememesi nedeniyle Lilongwe'ye gidecek Mısır kafilesinden çıkarılmasına karar verildi. Bu gelişme, kıta finallerine erken katılım biletini taşıyabilecek karşılaşma öncesinde teknik ekibi savunma planlarını yeniden düzenlemeye zorluyor.

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Mısır Milli Takımı kafilesi, bugün pazar günü özel bir uçakla Malavi'nin başkenti Lilongwe'ye hareket ederek elemelerin dördüncü turundaki karşılaşmaya hazırlanmaya başladı. Müsabakanın önümüzdeki salı günü öğleden sonra saat üçte oynanması planlanıyor.

Mısırlı oyuncular, havalimanına gitmeden önce maça yönelik hazırlıklarına son dokunuşları yapmak amacıyla sabah antrenmanı gerçekleştirdi. Kafilenin Kahire saatiyle gece onda Malavi'ye ulaşması bekleniyor.

Mısır Milli Takımı kampındaki en dikkat çekici gelişme, savunma oyuncusu Muhammed Abdülmün'im'in maç kadrosundan çıkarılması oldu. Ali Maher yönetimindeki teknik heyet, oyuncunun sakatlığının sürmesi ve istenen fiziksel hazırlığa ulaşamaması nedeniyle onu sahaya sürme riskini almama kararı aldı.

Mısır teknik direktörü, 27 yaşındaki oyuncuyu kafileyle birlikte Malavi'ye götürmek yerine, milli takım doktoru Muhammed Ebu'l-Ala ile koordineli şekilde tedavi programını tamamlaması için Mısır'da tutmayı tercih etti. Böylece oyuncunun bir sonraki aşamaya hazır hâle getirilmesi umuluyor.

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Fransız ekibi Nice'in savunma oyuncusu, kulübüyle oynadığı maçta arka adalesinde yırtık yaşamış, ardından mevcut uluslararası ara döneminde Mısır Milli Takımı kampına katılarak tedavisini Mısır sağlık ekibinin gözetiminde sürdürmüştü.

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Kampa katılmasına rağmen sakatlığı, önümüzdeki karşılaşmaya yetişmesine engel oldu. Teknik heyet, sahalara erken dönüş sebebiyle sakatlığın ağırlaşmasını önlemek ve ona iyileşmesi için yeterli zamanı tanımak amacıyla bu kararı aldı.

Abdülmün'im'in yokluğu, özellikle oyuncunun önemli uluslararası tecrübelere sahip olması nedeniyle teknik heyetin savunmadaki seçenekleri açısından bir kayıp anlamına geliyor. Ancak önümüzdeki aşamanın önemi göz önüne alındığında oyuncunun sağlığını korumak öncelik olarak öne çıkıyor.

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Mısır'ın Malavi karşısındaki muhtemel 11'inin ipuçları

Bu arada Ahli ve Mısır Milli Takımı'nın eski kalecisi, spor yorumcusu Ahmed Şubeyr, Mısır'ın Malavi karşılaşmasındaki kadrosunda olası değişikliklere ilişkin bazı tahminlerini paylaştı.

Şubeyr, Ali Maher'in orta saha ikilisi Mervan Atiyye ve Mühenned Laşin'e güvenebileceğini ve orta saha bölgesinde Ahmed Seyyid Zizo'nun yerine bir değişiklik yapabileceğini öngördü.

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Şubeyr şöyle konuştu: "Ali Maher, Mısır'ın Malavi ile oynayacağı bir sonraki maçta Mervan Atiyye ile Mühenned Laşin'e başvurabilir. Bana 'Mervan kimin yerine?' diyeceksiniz; benim görüşüme göre Zizo'nun yerine derim."

Hücum seçeneklerine ilişkin ise şunları ekledi: "Trezeguet maçın başından itibaren oynayabilir. Her ne kadar önceki maçta en iyi hâlinde olmasa da milli takımımız için hâlâ çok önemli bir oyuncu."

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Bu tahminler, teknik heyetin savunma ve hücum hatları arasındaki dengeyi korumak istemesi ve milli takımın geçen maçta sergilediği iyi performansı değerlendirmek arzusu çerçevesinde geliyor.

Kahire'deki beşlik Mısır'ı tur atlamaya yaklaştırdı

Mısır Milli Takımı, salı günkü karşılaşmaya yüksek bir moralle çıkıyor. Takım, geçen cuma elemelerin üçüncü turu kapsamında Kahire Uluslararası Stadı'nda oynanan maçta Malavi'yi 5-0 yenerek farklı bir galibiyet elde etmişti.

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Mısır, maç boyunca güçlü bir performans sergileyerek ikinci grubun liderliğindeki konumunu pekiştirdi ve puanını 7'ye yükseltti. Aynı puana sahip olan Angola ile eşit durumda olmasına rağmen Mısır averajla önde bulunuyor.

Bu sonuç, Angola'nın Güney Sudan'ı 2-0 yenmesiyle aynı zamana denk geldi. Angola'nın uzatma dakikalarında kazandığı bu maçla Mısır'ı grup liderliğinde takip etmeyi sürdürdüğü görüldü.

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Üçüncü turun sonunda Mısır Milli Takımı, 7 puanla ilk sırada yer alıyor ve averajla Angola'nın önünde bulunuyor. Malavi 3 puanla üçüncü sırada yer alırken, Güney Sudan hiç puan alamayarak sıralamanın sonunda yer alıyor.

Mısır'ın hücum ve savunma rakamları şu ana kadar dikkat çekici görünüyor. Milli takım ilk üç maçında 10 gol atarken kalesinde hiç gol görmedi ve averajı (+10) oldu. Angola'nın averajı ise (+4) bulunuyor.

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Mısır'ı erken tur atlama senaryosu bekliyor

Malavi karşılaşmasının önemi yalnızca üç puanı toplamakla sınırlı değil. Çünkü maçın sonucu, Mısır Milli Takımı'na elemelerin bitmesine iki tur kala 2027 Afrika Uluslar Kupası finallerine erken tur atlama biletini verebilir.

Mısır'ın, iki milli takımın da kıtasal turnuvaya katılımını resmen garantileyebilmesi için deplasmanda Malavi'yi yenmesi ve aynı zamanda Angola'nın da salı günü oynanacak diğer karşılaşmada Güney Sudan'ı yenmesi gerekiyor.

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Bu senaryonun gerçekleşmesi hâlinde hem Mısır'ın hem de Angola'nın puanı 10'a yükselecek. Malavi ve Güney Sudan ise kalan iki maçlarını kazansalar bile bu puana ulaşamayacak.

Böylece Mısır ve Angola milli takımları finallere geçişi garantilemiş olacak ve son iki turdaki mücadele, tur atlama hedefi çoktan gerçekleşmişken ikinci grubun liderliği için doğrudan bir rekabete dönüşecek.

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Ali Maher, Mısır'ın Kahire karşılaşmasında elde ettiği büyük üstünlüğü değerlendirmeyi ve Muhammed Abdülmün'im'in yokluğuna rağmen olumlu sonucu deplasmanda tekrarlamayı umuyor. Böylece Mısır Milli Takımı turu erken garantileyecek ve kıtasal kupayı yeniden kazanma yolundaki yürüyüşünü sürdürecek.