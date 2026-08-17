Mısır Ligi başlamadan erken kriz Mısır Ligi başlamadan erken kriz

Medya mensubu Ahmed Şubeyr, yeni sezon 2026-2027'de sahasında maç oynayacak kulüp sayısının artması nedeniyle, Mısır Premier Ligi müsabakalarının başlamasıyla Kahire Uluslararası Stadı'nda bir kriz yaşanma ihtimaline karşı uyardı.

Şubeyr, ON Sport FM üzerinden yayınlanan radyo programında, ilk düzenlemenin yalnızca Ahli, Zamalek ve Zed maçlarının Kahire Stadı'nda oynanmasıyla sınırlı olduğunu, ardından El-Bank El-Ahli ve Modern Sport'un da müsabakalarını sahada oynayan kulüpler listesine katıldığını, bunun da kullanım oranını yükselttiğini ve zemine binen baskıyı artırdığını açıkladı.

Stadın hazırlanmasından sorumlu şirketin, ilk haftaların maçlarının burada oynanmamasını talep ettiğine ve özellikle Mısır Milli Takımı'nın kampının yaklaşması ile teknik ekibin ana sahada antrenman yapma ihtiyacı göz önünde bulundurularak, eylül başında kulüplere açılmadan önce kendisine ek süre tanınmasını istediğine dikkat çekti.

Şubeyr ayrıca bazı kulüplerin ödenmemiş mali borçları bulunduğundan söz ederek, mevcut durumun devam etmesinin, aralarında müsabakanın başında maçların taşınması ya da ertelenmesinin de yer aldığı ani kararlara yol açabileceğini değerlendirdi.

Şubeyr, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Kahire Stadı'nın kullanımını düzenlemek için müdahale etmesini; maçları yalnızca üç kulüple sınırlandırmasını ve sezon başlangıcında herhangi bir karışıklığı önlemek amacıyla bu kulüpleri borçlarının bir kısmını peşin ödemeye zorunlu tutmasını talep etti.

Mısır Ligi müsabakaları, bu ayın 21 ağustos gününde başlıyor; Kahire Stadı'nın hazır olup olmadığı ve orada sahne alması planlanan kulüplerin maçlarının oynanacağı stat konusunda ilgili makamların vereceği karar merakla bekleniyor.

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