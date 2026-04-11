Mısır'ın Al Ahly kulübü, Aliou Diang'ın yerini dolduracak bir oyuncu buldu

Yerel sahada hakimiyetini yeniden kazanma ve kıtadaki varlığını güçlendirme çabaları kapsamında, Mısır'ın Al-Ahly kulübü, takımı mümkün olan en iyi şekilde yeniden inşa etmeye yönelik kapsamlı bir planın parçası olarak, önümüzdeki yaz transfer döneminde kadrosunu güçlü bir şekilde takviye etmeye devam ediyor.

Teknik ekip ve kulüp yönetimi, özellikle Malili orta saha oyuncusu Aliou Diang'ın İspanyol kulübü Valencia'ya transferini tamamlayarak gelecek sezondan itibaren orada forma giymeye başlayacağının kesinleşmesinin ardından, orta sahayı güçlendirmeyi önümüzdeki dönemin en önemli önceliği olarak belirledi.

"Africa Foot" sitesinin haberine göre, Al Ahly, Etoile Sportive du Sahel ile sözleşmesi sona ermek üzere olan Fildişili defansif orta saha oyuncusu Cedric Jebou'yu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasına katıldı. Bu durum, Jebou'yu transfer piyasasında nispeten ulaşılabilir bir hedef haline getiriyor.

Jebou, Tunus liginde dikkat çekici performanslar sergileyerek kariyerinde önemli bir dönemeç yaşıyor. Top çalma yeteneği, taktiksel disiplini ve modern futbolun gerekliliklerine uygun modern oyun stili sayesinde, pozisyonunun en önemli oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı.

Oyuncunun potansiyeli, özellikle Afrika kıtasından deneyim ve çeşitliliği bir araya getiren yeni unsurlar ekleyerek takımın kimliğini korumayı ve rekabet gücünü artırmayı amaçlayan Al Ahli'nin ihtiyaçlarıyla örtüşüyor.

Buna karşılık, Etoile du Sahel, en önemli oyuncularından birini kolayca elinden çıkarmaya niyetli değildir. Tunuslu kulüp, diğer birçok kulübün artan ilgisi karşısında, oyuncunun sözleşmesini yenilemek ve kalmasını sağlamak için harekete geçmiştir, bu da önümüzdeki dönemde transfer için güçlü bir rekabet yaşanacağına işaret etmektedir.

Jebo, Tunus ekibi Taraji'de forma giydikten sonra, Leuven'e kiralanarak Avrupa deneyimi yaşadı ve daha sonra Minnesota United aracılığıyla ABD ligine geçiş yaptı; bu süreçte farklı seviyelerde çok yönlü bir deneyim kazandı.

"Transfermarkt" sitesine göre, oyuncunun piyasa değeri şu anda yaklaşık 400 bin avro. Bu rakam Al-Ahli için ulaşılabilir bir seviyede ve görüşmelerin resmi aşamaya geçmesi durumunda süreci hızlandırabilir.

Bu veriler ışığında, transfer anlaşması tüm olasılıklara açık kalıyor. Bir yandan Etoile du Sahel, oyuncusunu elinde tutmak istiyor; diğer yandan Al Ahli, transfer ve anlaşmalar açısından umut verici görünen bu yaz, fark yaratabilecek oyuncularla kadrosunu güçlendirmekte ısrarcı.