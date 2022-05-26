Mısır futbol efsanesi Mido: Mourinho'nun Real Madrid'e döneceğini ve Salah'ı transfer edeceğini hissediyorum"

Ancak Liverpool forveti, gelecek sezon Merseyside takımının bir parçası olacağını doğruladı.

Mısır futbol efsanesi Ahmed 'Mido' Hossam, AS Roma teknik direktörü Jose Mourinho'nun Real Madrid'e döneceğini ve Liverpool'dan Mohamed Salah'ı transfer edeceğini düşünüyor.

Mido, bir Tweet'te Premier Lig'de Altın Ayakkabı'yı kazanan Salah'ı Real Madrid'de Mourinho ile çalışırken görmek istediğini söyledi.

Mido'nun tweetinde "Mourinho'nun Madrid'e geri döneceğine ve Salah'ı transfer edeceğine dair içimde bir his var. Salah'ın Madrid'de Jose altında oynamasını görmek isterim."

I have a feeling that #Mourinho will go back to #madrid and will sign #salah I wold love to see Salah playing for Madrid under Jose — Mido (@midoahm) May 26, 2022

Mido'nun yorumu, Salah'ın Mourinho yönetiminde Chelsea takımına girmek için mücadele ettiği düşünüldüğünde şaşırtıcı. Mısırlı'nın Portekizli teknik direktörün taktik tarzına uyup uymayacağı konusunda soru işaretleri var.

Salah'ın durumu

Çarşamba günü, Salah Liverpool'a olan bağlılığını teyit etti; Bencil olmak istemiyorum, dedi. "Sadece takıma odaklandım, gerçekten. Sözleşme hakkında konuşmak istemiyorum. Uzun zamanımız var. Gelecek sezon kesinlikle kalacağım.

"Bu çok açık. Gelecek sezon kalacağım. Ondan sonrasına bakarız."

Şampiyonlar Ligi için Salah, Liverpool'daki herkesin Paris'teki 28 Mayıs finaline motive olduğunu belirtti.

"Geçen sefer Madrid'de olanlardan ve Pazar günü Premier Lig'de olanlardan sonra, herkes Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için motive oldu, çünkü bu bizim için inanılmaz bir kupa.

Buraya geldiğimden beri her sezon bunun için savaşıyoruz, bence herkes bunun için heyecanlı."

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