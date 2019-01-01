Mirsad Türkcan, Kolarov transferini bitirmek için Roma'da

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Aleksandar Kolarov transferinde menajer Mirsad Türkcan, son noktayı koymak için Roma'ya gitti.

Sarı lacivertliler, kadrosuna katmak için uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Aleksandar Kolarov transferinde mutlu sona yaklaşıyor.

Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre şu an oyuncu menajerliği görevini yürüten eski basketbolcu Mirsad Türkcan adına Kolarov transferini sonlandırmak için geçtiğimiz günlerde 'ya gönderildi.

Daha önce İstanbul'a gelip Fenerbahçe ile 2+1 yıllık olmak üzere 2.7 milyon euro'dan anlaşmaya varan Sırp yıldız, Roma'nın bonservis talep etmesi nedeniyle sarı lacivertli kulüple anlaşmaya varılamamıştı.

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İkinci adımı atmaya karar veren sarı-lacivertli yönetimin, tam yetki ile donattığı Türkcan'ın Roma kulübüyle anlaşma sağlaması ve transferin birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Roma forması altında 43 resmi maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 9 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.