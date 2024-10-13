Mircea Lucescu dünya rekoru kırdı, tarihe geçti

Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Uluslar Ligi'nde Güney Kıbrıs'a karşı çıktığı maçta tarihe geçti.

Romanya, Güney Kıbrıs'ı 3-0 yendi

Lucescu dünya rekoru kırdı

Milli takımın başında en uzun soluklu çalıştırıcı

NE OLDU? Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), kesintileri dikkate almadan bir milli takımı çalıştırmış olan teknik direktörlerin ilk ve son milli maçlarını baz alarak bir liste yayınladı. Bu listeye göre Romanya Milli Takımı'nın başında ilk maçına 11.11.1981'de İsviçre karşısında çıkan Mircea Lucescu, Uluslar Ligi'nde 12.10.2024'te oynanan ve Güney Kıbrıs'ı 3-0 yendikleri maçla tarihe geçti.

BÜYÜK RESİM: Lucescu, sadece ilk ve son maçlar dikkate alındığında 42 yıl 332 gün ile dönemsel olarak en uzun süre milli takım teknik direktörlüğü yapmış hoca oldu.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Lucescu'dan önce bu rekor ilk maçına 24.09.1922, son maçına ise 22.08.1965'te çıkan Paraguay Teknik Direktörü Manuel Fleitas Solich'e aitti.

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SIRADA NE VAR? Uluslar Ligi'nde ise Romanya, Güney Kıbrıs'ı 3-0 mağlup etti. Lucescu'nun öğrencileri, bir sonraki maçını 15 Ekim'de Litvanya ile oynayacak.