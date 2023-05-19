Cristiano Ronaldo, önümüzdeki sezon yeniden Avrupa futboluna geri dönebilir.

Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo ile ilgili transfer spekülasyonları devam ediyor.

Suudi Arabistan ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli yıldızın, Avrupa futboluna geri dönebileceği bildirildi.

İddialar neler?

Abendzeitung Münih'te yer alan habere göre Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, Markus Schön adında iş adamından bir e-posta aldı.

Almanya'da bir internet sitesinin sahibi ve olan Schön, Kahn'a gönderdiği mailde Ronaldo'nun Bayern'e transferini finanse etmek istediğini belirtti.

Schön'ün Bayern ile bir iş birliği anlaşması imzalamak istediği ve buna bağlı olarak Ronaldo'yu kulübe kazandırmak istediği aktarıldı.

Cristiano Ronaldo'yu ne bekliyor?

Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyonluk yarışı veren Al Nassr, bitime üç hafta kala lider Al Ittihad'ın üç puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Ligde son oynanan Al Tai maçında penaltıdan ağları havalandıran Cristiano Ronaldo, 23 Mayıs'ta oynanacak Al Shabab karşılaşmasında da Anderson Talisca ile birlikte takımın en büyük kozlarından biri olacak.

Portekizli yıldız Al Nassr formasıyla çıktığı 17 maçta 13 gol atarken iki de asist yaptı.